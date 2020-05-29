Danimarka'da 10 bin kişilik sanal tribün: Taraftarlar futbol maçını Zoom üzerinden izledi

Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan tedbirler spor müsabakalarının izlenme yöntemlerini de değiştiriyor.

Danimarka Süper Ligi'nde AGF Aarhus-Randers maçı futbol tarihinde bir ilke sahne oldu.

Ev sahibi ekibin video konferans uygulaması Zoom ile yaptığı işbirliği sonucu 10 bin taraftar maçı uzaktan izledi.