Danimarka'da 10 bin kişilik sanal tribün: Taraftarlar futbol maçını Zoom üzerinden izledi
Danimarka'da 10 bin kişilik sanal tribün: Taraftarlar futbol maçını Zoom üzerinden izledi
Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan tedbirler spor müsabakalarının izlenme yöntemlerini de değiştiriyor.
Danimarka Süper Ligi'nde AGF Aarhus-Randers maçı futbol tarihinde bir ilke sahne oldu.
Ev sahibi ekibin video konferans uygulaması Zoom ile yaptığı işbirliği sonucu 10 bin taraftar maçı uzaktan izledi.
Tribünlere kurulan dev ekranlarda da Zoom'dan maçı izleyen taraftarların görüntüleri yansıtıldı.
Maç 1-1 berabere bitti.