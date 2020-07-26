Başakşehir: Süper Lig'in 6. şampiyonu

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Medipol Başakşehir, Süper Lig'de Süper Lig'de 69 puanla ve en yakın rakibi Trabzonspor'un 4 puan önünde 2019-2020 sezonunun şampiyonu oldu.

6 yıl önce kurulan ve anonim bir şirket olan kulüp bu sezon önemli bir başarıya imza attı.

Cumhuriyet gazetesi spor yazarı Arif Kızılyalın ve spor yorumcusu Evren Göz, Süper Lig'de geride kalan sezonu ve "Başakşehir modeli"ni, BBC Türkçe'ye değerlendirdi.

BBC Türkçe haberle ilgili olarak Başakşehir kulübü yetkililerinden de görüş almak istedi.

Ancak kulüpten herhangi bir açıklama yapılmadı.

Video: Ege Tatlıcı

Haber: Emre Temel

Şampiyonluk kutlamaları görüntüleri: Ümit Oktay Aymelek

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