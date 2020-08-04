Harcama limitleri: TFF Süper Lig kulüplerinin takım harcama limitlerini açıkladı, limitlere uyulmazsa ne olur?

Kaynak, TFF

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, Süper Lig kulüplerinin 2020-2021 sezonu takım harcama limitlerini açıkladı. Fenerbahçe, takım harcama limitlerinin "asla kabul edilemez ve uygulanamaz düzeyde" olduğunu belirterek TFF'ye tepki gösterdi.

TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre en çok harcama yapabilecek takım Galatasaray.

Sarı-kırmızılı ekibin, yüzde 15 sapma payıyla birlikte 493 milyon 398 bin 642 TL harcama limiti bulunuyor.

Beşiktaş'ın sapma payıyla birlikte 298 milyon 99 bin 722 TL, Fenerbahçe'nin de yine sapma payıyla 177 milyon 573 bin 89 TL limitinin olduğu açıklandı.

Son şampiyon Medipol Başakşehir'in ise önümüzdeki sezon harcama limiti yine sapma payıyla 170 milyon 654 bin 928 TL olarak belirlendi.

Harcama limiti en az olan kulüp ise Hes Kablo Kayserispor oldu. Sarı-kırmızılı ekip, sapma payıyla birlikte 68 milyon 86 bin 401 TL harcayabilecek.

Süper Lig'in yeni ekipleri Hatayspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Fatih Karagümrük'ün harcama limiti ise 105 milyon 971 bin 153 TL.

Kaynak, TFF

Fenerbahçe: Takım harcama limitleri, asla kabul edilemez ve uygulanamaz düzeyde

Fenerbahçe, takım harcama limitlerinin açıklanması sonrası TTF'ye tepki gösterdi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu tarafından bugün açıklanan ve futbol gerçekleriyle bağdaşmayan takım harcama limitleri, asla kabul edilemez ve uygulanamaz düzeydedir" denildi.

Açıklamada, "Yeni sezonda da Kulübümüzün transfer yapmasına engel olmaya çalışılacağı, hiç yeni transfer yapmadığımız durumda dahi 2021/22 sezonunda Talimatın Ek XII J maddesi gereği Kulübümüzün 3 puanının silineceği ve buna ek olarak Transfer Yasağı, Kadro Sınırlaması ve Para Cezası yaptırımlarından biri veya birkaçı uygulanacağı anlamını taşımaktadır" ifadeleri yer aldı.

Twitter paylaşımını geçin, 1 İçerik bulunamadı Daha fazlası için Twitter BBC, link verilen internet sitelerinin içeriğinden sorumlu değildir. Twitter paylaşımının sonu, 1

Fenerbahçe taraftarları da sosyal medyada TFF'ye tepki gösterdi.

Bazı Fenerbahçeli taraftarlar yayıncı beIN Sports aboneliklerini iptal etmek için sosyal medyada kampanya başlattı. #beinsportsiptal etiketi, Twitter'da TT oldu.

Diğer takım taraftarları ise Fenerbahçe'nin geçen sezon limitlerini aştığı gerekçesiyle #FenereCezaNerdeTFF etiketiyle sosyal medyada TFF'yi eleştirdi.

Kaynak, DHA

Kasımpaşa: Liglere devam etmeme düşüncesini gündeme alacağız

Limitlere tepki gösteren kulüplerden biri de Kasımpaşa oldu.

En az limit verilen kulüpler arasında yer alan Kasımpaşa'nın sitesinden yapılan açıklamada "Kasımpaşa Kulübü, futbolun limit tahsis anlayışının acilen değişmesi, aksi durumda önümüzdeki sezon liglere devam etmeme düşüncesini yönetim kurulu gündemine alacağının bilinmesini istemektedir" ifadeleri yer aldı.

Harcama limitleri nasıl hesaplanıyor?

Kulüplerin takım harcama limitleri, TFF'ye sunulan mali tablolar doğrultusunda gelir, gider ve maliyet esasları dahilinde oluşturulan yeni sezon bütçesi baz alınarak iki yöntem ile hesaplanıyor.

Bunların ilki, Gelir Gider farkı üzerinden hesaplama yöntemi.

Diğeri ise Net Borç / Net Faaliyet Gelir Rasyosu üzerinden hesaplama yöntemi.

Kulüplerin takım harcama limitleri belirlenirken bu iki hesaplama yöntemiyle bulunacak tutarların ortalaması alınıyor.

Harcama limitleri ancak belirli koşullarda 15 Aralık tarihine kadar yapılacak başvurular ile her iki transfer ve tescil döneminin son günü en geç saat 18:00'e kadar yapılacak başvurular üzerine Kulüp Lisans Kurulu tarafından artırılabiliyor.

Takım harcama limitlerine uyulmazsa ne olur?

TFF, takım harcama limitinin aşılması durumunda kulüplere çeşitli yaptırımlar uygulayabiliyor.

Takım harcama limitinin aşılması halinde uygulanacak cezalar şöyle: