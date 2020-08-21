Şampiyonlar Ligi finali: Marsilya'da polis yarın için konan PSG forması giyme yasağını kaldırdı
Fransa'nın Marsilya kentinde polis, Şampiyonlar Ligi finalinin oynanacağı yarın Paris Saint Germain (PSG) takımının formasının şehir merkezinde giyilmesine yönelik yasak kararını kaldırdı.
Ülkede birçok kesimin tepkisini çeken yasak, Marsilya'nın ezeli rakibi PSG'nin renklerini barındıran kıyafetleri ve aksesuarları da kapsıyordu.
Marsilya'yı da kapsıyan Bouches-du-Rhône bölgesinin emniyet müdürlüğünden yapılan açıklamada, yasak kararıyla PSG taraftarlarının korunmasının amaçlandığı ancak kararın nedeninin "idrak edilemediği" belirtildi.
Açıklamada, "Karar kesinlikle serbest dolaşım hakkının sınırlandırılmasına yönelik değildi" denildi.
Bouches-du-Rhône Emniyet Müdürlüğü yasak kararını açıklarken, "bazı Marsilya taraftarlarının PSG'ye karşı sporun ruhuna aykırı şekilde düşmanlık beslediğini" vurgulamıştı.
Haberin sonu
PSG'nin finale çıkması sonrası Marsilya'da neler yaşandı?
PSG'nin Leipzig'i 3-0 yenerek Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselmesi sonrası yüzlerce Marsilya taraftarı PSG aleyhine marşlar söylemiş ve maytaplar atmıştı.
Marsilya'da PSG tişörtü giyen birine saldıran bir kişi gözaltına alınmıştı.
Bouches-du-Rhône polisi önce tüm PSG taraftarlarının Pazar günü Marsilya kent merkezine girişini yasaklamış daha sonra kararı hafifletmişti.
Şampiyonlar Ligi finalinde yarın TSİ 22.00'de PSG ile Bayern Münih Portekiz'in başkenti Lizbon'da karşı karşıya gelecek.