Şampiyonlar Ligi finali: Marsilya'da polis yarın için konan PSG forması giyme yasağını kaldırdı

Ülkede birçok kesimin tepkisini çeken yasak, Marsilya'nın ezeli rakibi PSG'nin renklerini barındıran kıyafetleri ve aksesuarları da kapsıyordu.