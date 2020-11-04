Şampiyonlar Ligi - Başakşehir, İngiliz Devi Manchester United'ı 2-1 yendi

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 3. maçında İngiliz temsilcisi Manchester United'ı konuk etti.

Maça güçlü rakibi karşısında hızlı başlayan Başakşehir 13. dakikada Demba Ba'nın golüyle öne geçti. 40. dakikada da Erin Visca farkı 2'ye çıkarttı. Manchester United 3 dakika sonra Martial ile karşılık verdi ve Medipol Başakşehir ilk yarıyı 2-1 kapatı.