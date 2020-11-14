Formula 1: Hamilton, İstanbul Park'ın yeni asfaltını 'çok kaygan' olmakla eleştirdi

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9 yıl aradan sonra yeniden Formula 1 yarış takvimine giren İstanbul Park'ta sıralama turları bugün yapılacak.

Dünkü antrenman turlarında ise pilotlar, çok kaygan olan pistte sık sık spin atarak zor anlar yaşadı.

Pilotlar, 2011'den sonra ilk yarışını ağırlayacak pistin yeni asfaltının ve hava koşullarının pisti "buz pistine" çevirdiğini belirtti.

Geçen yılın F1 şampiyonu olan Mercedes pilotu Lewis Hamilton, piste yapılan yeni asfalt kaplamanın "para israfı" olduğunu söyleyerek pisti eleştirdi.

Pirelli de pistin yeniden asfaltlandığının kendilerine bildirilmediğini belirterek "yanlış lastiklerle İstanbul'a geldiklerini" açıkladı.

"Neden milyonlar harcadıklarını anlayamıyorum"

2019 yılı da dahil altı F1 şampiyonluğu bulunan Hamilton, İstanbul Park pistine yapılan yeni asfaltın "boşa harcanmış para" olduğunu söyledi.

Eksiden "heyecan verici" bulduğu pistin, yeni kaplamayla birlikte korkutucu bir deneyime dönüştüğünü belirtti.

Hamilton "Bu pist, turlaması çok keyifli bir pistti. Ama zemini yeniden asfaltlamak için neden milyonlar harcadıklarını gerçekten anlayamıyorum. O parayı harcamak yerine belki sadece temizleyebilirlerdi" diye konuştu.

Kaynak, Getty Images

Mevcut lastiklerinin bu koşullara uyumlu olmadığını da ekleyen Hamilton, "Tur çok korkutucu, her yerde su birikintileri var gibi" dedi.

Hamilton antrenman turlarında Red Bull ve Ferrari pilotlarının gerisinde kalarak antrenman turlarını 4. tamamladı.

Antrenman turlarında en hızlı süreyi yakalayan Red Bull pilotu Max Verstappen de şakalaşarak yağmur yağarsa lastiklere çivi gerekeceğini söyledi.

İstanbul'a yanlış lastik tercihiyle geldiklerini belirten Pirelli'nin Motor Sporları Şefi Mario Isola da, pistin yeniden asfaltlandığını bilmediklerine vurgu yaparak "Biz burada en son çok uzun zaman önce yarıştık. Dolayısıyla aklımızda hala o bilgiler var. Bu yeni durumdan haberimiz yoktu. Ancak lastiklerin yol tutuşunun yarışa kadar gelişeceğinden şüphem yok" diye konuştu.

İstanbul Park'ın yönetimini devralan Intercity şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak ise pisti savunarak "20 pilotun 17'si ilk defa pisti kullandığı için sabahki dereceler çok enteresan oldu. Tam beklediğimiz gibi darmadağın oldular. Hava soğuk olduğu için pistin kuzeye bakıp gölgede kalan bölümüne düşen çiy o bölgeyi çok kaygan yaptı. Onun dışında kalan yerler de güneş görüp kuru kaldığı için yarısı kuru, yarısı süper ıslak bir piste dönüştü. Böyle olunca çok şaşırdılar" diye konuştu.

Türkiye Grand Prix'I yarın 13:15'te başlayacak. Yarış, koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz koşulacak.