Formula 1 Türkiye Grand Prix'si İstanbul Park pistinde başladı

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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, İstanbul'un ev sahipliği yaptığı sezonun 14. yarışı Türkiye Grand Prix'si başladı.

Türkiye saatiyle 13.10'da başlayan yarışın startında Valtteri Bottas ve Esteban Ocon araçlarının dengesini kaybederek spin attılar. İlk sırada başlayan Stroll liderliğini korudu.

Vettel başlangıçta 8 sıra yükseldi. 2. sırada başlayan Verstappen sorun yaşayarak 2 sıra kaybetti.

Sezonun 14. etabı, 5,3 kilometrelik İstanbul Park Pisti'nde 58 tur üzerinden yapılıyor.

Organizasyon, Covid-19 salgını sebebiyle seyircisiz düzenleniyor.

Şampiyonayı lider götüren ve İstanbul'da kariyerinin 7. şampiyonluğuna ulaşma şansı bulunan Mercedes'ten Lewis Hamilton, bu sezon Türkiye Grand Prix'sine kadar 9 yarış galibiyeti elde etti.

Hamilton'ın takım arkadaşı Valtteri Bottas iki, Red Bull sürücüsü Max Verstappen ve AlphaTauri pilotu Pierre Gasly ise birer kez podyumun zirvesine çıktı.

Racing Point'in 22 yaşındaki pilotu Lance Stroll, 1 dakika 47.765 saniyeyle sıralama turlarında birinci olarak yarışa ilk cepten başlama hakkı kazandı. Stroll, İstanbul'da kariyerinin ilk "pole" pozisyonunu elde etti.

Üç antrenman turunda da en iyi dereceyi elde eden Red Bull'dan Hollandalı Max Verstappen, sıralama turlarını Stroll'ün 0.290 saniye arkasında ikinci tamamladı.

Racing Point'in Meksikalı pilotu Sergio Perez, takım arkadaşının 1.556 saniye arkasında üçüncü sırayı aldı.

İstanbul'da kariyerinin 7. şampiyonluğuna ulaşmayı hedefleyen Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton ise sıralama turlarında 1.52.560'lık zamanıyla 6. oldu.

Sıralama turlarında elde edilen sonuçlar şöyle: