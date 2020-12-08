Başakşehir ile PSG maçında 4. hakemin "ırkçı ifadeler kullandığı" gerekçesiyle takımlar sahadan ayrıldı

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Başakşehir ile Fransa temsilcisi Paris Saint Germain arasında oynanan Şampiyonlar Ligi maçında iki takım oyuncuları da "ırkçı ifadeler kullanıldığı gerekçesiyle" sahayı terk etti.

Maçın Romanya Futbol Federasyonu'ndan gelen hakemi Ovidiu Hategan, Başakşehir'in teknik ekibinde yer alan, yardımcı antrenör Pierre Webo'ya 16. dakikada kırmızı kart gösterdi.

Pierre Webo, sahadan ayrılırken kendisine yönelik ırkçı ifadeler kullanıldığını söyledi. Ardından soyunma odasına gitti.

Bu diyalogun ardından Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk ve oyuncu Demba Ba, dördüncü hakem Sebastian Colţescu'nun Webo'ya yönelik ırkçı sözler sarf ettiğini söyledi.

Saha kenarında UEFA gözlemcilerinin de bulunduğu bir alanda yaklaşık 10 dakika süren tartışmalar sırasında PSG'nin Mbappe ve Neymar başta olmak üzere bazı oyuncuları da Webo'da destek oldu ve 4. hakeme tepki gösterdi. Ardından iki takım oyuncuları ve teknik ekipler sahayı terk ederek soyunma odalarına gitti.

Hakemin maçla ilgili karar vermesi bekleniyor.

PSG'nin savunma oyuncusu Presnel Kimpembe de maçın durdurulduğu sırada "Irkçılığa hayır" paylaşımı yaptı:

Başakşehir ve Türkiye'deki diğer futbol kulüplerinden 'Irkçılığa hayır' paylaşımı

Başakşehir kulübü, yaşanan olayın ardından Twitter'dan bir paylaşım yaptı. Paylaşımda, UEFA'nın ırkçılık karşıtı "No Racism" (Irkçılığa hayır) görseli kullandı.

'Dördüncü hakem çekilirse maça devam ederiz'

Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, TRT'ye verdiği demeçte dördüncü hakemin çekilmesi durumunda maça devam etme kararı aldıklarını söyledi. Gümüşdağ, "Eğer 4. hakem maça çıkarsa biz sahada olmayacağız" diye konuştu.

Ardından BeIN Sports'a yaptığı açıklamada Gümüşdağ, "Bize gelen bilgi dördüncü hakemin maçtan alındığı şeklinde" dedi:

"Demba Ba oldukça tepkili. Onlar çıkmak istemiyor. Şu an bakıyoruz, ancak bizim istediğimiz şekilde olursa çıkarız. Dördüncü hakem alındıysa kararımızı tekrar değerlendireceğiz."

BeIN Sports yayınına katılan TFF Başkanı Nihat Özdemir, "UEFA, Başakşehir'in dördüncü hakemsiz oynama talebini kabul etti. Başakşehir'in bu maçı oynayıp sonlandırmaları gerektiğine inanıyoruz" diye konuştu.

Türkiye'deki yayıncı kuruluş BeIN Sports'un saha kenarından yansıyan görüntülerinde Webo'nun 4. hakeme kendisine neden ırkçı ifadeler kullandığını sorarken görülüyor.

Başakşehir oyuncusu Demba Ba'nın yayın esnasında dördüncü hakeme, "Hiçbir zaman, kimseye 'Bu beyaz adam' demezsin. 'Bu adam' dersin. Niye 'Bu adam' diyecekken, 'Bu siyah adam' diyorsun?" dediği de duyuldu.

PSG de, Başakşehir'in ırkçılık karşıtı Tweet'ini yeniden paylaştı.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, 4. hakem Sebastian Colţescu

TFF: Konunun takipçisiyiz

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) da bir açıklama yaparak "Gerekli cezanın verileceğine inanıyoruz. Temsilcimiz Başakşehir'in yanındayız" ifadelerini kullandı:

"Pierre Webo'ya olan ırkçılık söylemi, insanlık adına asla kabul edilemez bir suç ve utançtır. Türkiye Futbol Federasyonu, bu gece yaşanan olayın takipçisi olacak, gerekli tüm soruşturmaların yapılmasında temsilcimiz Medipol Başakşehir'in yanında olacaktır.

"Üyesi olduğumuz UEFA'nın, yıllardır sürdürdüğü ırkçılıkla mücadelesini göz önüne alarak, yaşananları titizlikle inceleyeceğine ve gerekli cezayı vereceğine inanıyoruz."