Fenerbahçe'de Erol Bulut ile yollar ayrıldı, Emre Belözoğlu teknik sorumlu oldu

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Emre Belözoğlu ise Ali Koç'un 2018'de Fenerbahçe Başkanı seçilmesinden bu yana görev yapacak altıncı teknik direktör-sorumlu oldu.