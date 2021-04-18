Avrupa Süper Ligi: 12 büyük futbol kulübü yeni lig kurduklarını açıkladı

19 Nisan 2021 Güncelleme 42 dakika önce

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İngiltere'nin en büyük 6 kulübünün de dahil olduğu Avrupa'nın önde gelen 12 futbol kulübü, Avrupa Süper Ligi kurduklarını açıkladı.

Kurucu 12 takım İngiliz Premier Ligi'nden Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United ve Tottenham; İspanya La Liga'dan Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid; İtalya Seria A'dan Milan, Inter Milan ve Juventus'u kapsıyor.

Yazılı açıklamayla duyurulan gelişmeye göre Avrupa Süper Ligi'nin (ESL) Başkanlığı'na Real Madrid Başkanı Florentino Perez getirildi.

UEFA'ya (Avrupa Futbol Federasyonları Birliği) karşı kurulan yeni ligde, maçların hafta arası oynanacağı belirtildi.

Takımlar kendi ülkelerinin lig maçlarında da oynamaya devam edecek.

Anlaşma metnine göre kurucu kulüpler ön ödeme olarak yaklaşık 3,5 milyar euro (4,19 milyar dolar) net hibe alacak.

Açıklamada 'ilk sezonun mümkün olan en kısa sürede başlaması ve lige 3 kulübün daha kurucu kulüp olarak katılmasının beklendiği' belirtildi. Diğer 3 kulübün hangileri olduğu açıklanmadı.

Futbol dünyasında son yıllarda mevcut şampiyonaların kalite ve sıklığının artırılması, Avrupa'nın önde gelen takım ve futbolcularının düzenli olarak mücadele edebilecekleri bir lig sistemi kurulması fikirleri tartışılıyordu.

Kim, ne tepki verdi?

UEFA, İngiltere Premier Ligi ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson, kulüplerin bu adımını kınadıklarını açıkladı ve yer alan futbolcuların yerel ve uluslararası turnuvalardan men edilebileceği uyarısında bulundu.

UEFA, "gülünç girişim" olarak nitelediği gelişmeyi durdurmak için mümkün olan tüm tedbirlerin alınacağını belirtti.

EUFA ayrıca daha önceden yaptığı uyarıyı da tekrarlayarak, yeni ligde oynayan oyuncuların yerel ligler ve Avrupa liglerinden men edilebileceğini, ülkelerinin milli takımlarında forma giymelerine izin verilmeyebileceğini açıkladı.

FIFA (Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği) da girişimi onaylamadığını açıklayarak "FIFA ancak, uluslararası futbol yapılarının dışında kalan bu 'kopuk ligi' onaylamadığını ifade edebilir" dendi. FIFA tarafları "sakin ve yapıcı diyaloğa" davet etti.

FIFA daha önceden yaptığı açıklamada ise ligi tanımayacağını ve yer alan futbolcuları Dünya Kupası'nda oynamaktan men edebileceğini duyurmuştu.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ise Twitter'dan paylaştığı açıklamada "Avrupa Süper Ligi planı futbola büyük zarar verir ve futbol yetkililerinin buna karşı harekete geçmesini destekliyoruz... İlgili kulüpler bu konuda yeni bir adım atmadan önce taraftarlarına ve futbol camiasına açıklama yapmalıdırlar" dedi.

Açıklama metninde neler var?

ESL, Avrupa ve Dünya futbol federasyonları olan UEFA ve FIFA ile iş birliği yaparak futbol ve yeni lig için en iyi sonuçları elde etmek istediklerini belirtti.

Açıklamaya göre:

Maçlar 15'i kurucu kulüpler olmak üzere 20 kulüp arasında oynanacak. Kalan 5 kulüp her yıl önceki sezondaki başarısına göre seçilecek.

Tüm maçlar hafta arası oynanacak.

Ağustos'ta başlaması planlanan ligde kulüpler 10'arlı olarak iki gruba ayrılacak. Her grubu ilk 3 sırada bitiren kulüpler otomatik olarak çeyrek finallere yükselecek.

Grupları 4 ve 5. sırada bitiren takımlar iki maçtan oluşan play-off'ları oynayarak çeyrek finallere gitmek için yarışacak.

Erkek ligi açıldıktan sonra mümkün olan en kısa sürede kadın futbol kulüpleri için de bir lig kurulacak.

Neden şimdi?

Avrupa'da mevcut turnuvaların kalite ve sıklığı bir süredir tartışma konusuydu.

Geçen yıl Ekim ayında, JP Morgan bankasının da dahil olduğu ve Şampiyonlar Ligi'nin yerini alacak 4,6 milyar euroluk yeni bir lig söylentileri çıkmıştı.

Şampiyonlar Ligi'nin de bu hafta başında, 36 takımı kapsayacak şekilde yapı değişikliğine gidileceğini açıklaması bekleniyordu.

Yeni yapının 2024'te devreye girmesi ve en az 2033'e kadar uygulanması planlanıyor. Şampiyonlar Ligi'nde mevcut sistemde 32 takım mücadele ediyor. Şampiyonlar Ligi'nin açıklamayı önceden planlandığı üzere bugün yapıp yapmayacağı ise henüz bilinmiyor.

EUFA, Şampiyonlar Ligi'nde yapılması beklenen bu yapısal değişikliğin, alternatif bir Süper Lig kurulması planlarını rafa kaldırmasını umuyordu.

Ancak Süper Ligi kurduklarını açıklayan 12 kulüp, reformların yeterli olmadığı görüşünde.

ESL'den yapılan açıklamada, süregiden pandeminin mevcut Avrupa ekonomik modelinin istikrarsızlığını artırdığı görüşü belirtildi.