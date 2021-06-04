EURO 2020'deki takımlar hakkında neler biliniyor, izlenmesi gereken oyuncular kimler?

20 dakika önce

Kaynak, Getty Images

Avrupa'nın 11 kentinde oynanacak olan EURO 2020'ye 24 takım katılıyor.

Turnuva, 11 Haziran'da İtalya ile Türkiye arasında Roma'da oynanacak maçla başlıyor. Final maçı ise 11 Temmuz'da Londra'da.

Turnuvaya katılan takımların 20'si eleme gruplarından geliyor. Kalan dört takım da play-off maçlarının sonucunda belli oldu.

Takımlar, altı grupta mücadele edecek. Gruplarda ilk iki sırayı alan takımlar ilk 16 turuna devam edecek. Bu takımlara ek olarak, grupları üçüncü sırada bitiren takımların da ilk dördü bir üst tura çıkacak.

Daha sonra şampiyona çeyrek final, yarı final ve final maçlarıyla sürecek.

Hangi takım, hangi grupta yer alıyor ve şampiyonaya katılma süreçlerinde neler yaşandı?

A Grubu : Türkiye, İtalya, Galler, İsviçre

Türkiye, İtalya, Galler, İsviçre B Grubu : Danimarka, Finlandiya, Belçika, Rusya

Danimarka, Finlandiya, Belçika, Rusya C Grubu : Hollanda, Ukrayna, Avusturya, Kuzey Makedonya

Hollanda, Ukrayna, Avusturya, Kuzey Makedonya D Grubu : İngiltere, Hırvatistan, İskoçya, Çek Cumhuriyeti

İngiltere, Hırvatistan, İskoçya, Çek Cumhuriyeti E Grubu : İspanya, İsveç, Polonya, Slovakya

İspanya, İsveç, Polonya, Slovakya F Grubu : Macaristan, Portekiz, Fransa, Almanya

A GRUBU

Elemelerde H Grubu: G7 B2 M1 AG18 YG3 P23

G7 B2 M1 AG18 YG3 P23 Elemelerde Gol Kralı: Cenk Tosun (5)

Cenk Tosun (5) Avrupa Şampiyonları'nda en iyi derecesi: Yarı Final (2008)

Yarı Final (2008) 2016 Avrupa Şampiyonası: Grup aşamasında elendi

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Eski milli kaleci Şenol Güneş, Trabzonspor formasıyla altı kez şampiyonluk yaşadı. 2002 yılında Türkiye'yi FIFA Dünya Kupası'nda üçüncülüğe taşıdı. 2016 yılında Beşiktaş'la teknik direktörlük kariyerinin ilk ve tek lig şampiyonluğunu yaşadı. 2019 yılından bu yana milli takımı çalıştırıyor.

Kaynak, Reuters

UEFA'ya göre Kilit Oyuncu: Burak Yılmaz

Fransa Ligi şampiyonu Lille'de forma giyen 35 yaşındaki Burak Yılmaz, Güneş'in ilk forvet tercihi. Kariyeri boyunca Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor forması giyen iki oyuncudan birisi. İstatistiklere göre, iki maçtan birinde gol atmış bir futbolcu.

UEFA'ya göre İzlenmesi Gereken İsim: Ozan Tufan

Fenerbahçe forması giyen orta saha oyuncusu özellikle uzaktan şutları ve sahaya getirdiği dinamizmiyle biliniyor. Orta sahanın farklı pozisyonlarında oynayabiliyor. 50'nci kez milli formayı giydiğinde henüz 26 yaşına ulaşmamıştı.

Takım hakkında bazı bilgiler:

Türkiye, 1996'da ilk kez finale kalan son yedi Avrupa Şampiyonası'nın beşine katılmaya hak kazandı. En iyi derecesini 2008 yılında yarı final oynayarak elde etti. Aynı turnuvada yarı finalde Almanya'ya 3-2 yenilerek, elendi. Euro 2020'de son Avrupa Şampiyonu Fransa ile aynı grupta yer aldı ve grubu Fransa'nın iki puan gerisinde, ikinci sırada tamamlayarak turnuvaya katılmaya hak kazandı.

Elemelerde J Grubu: G10 B10 M0 L0 AG37 YG4 P30

G10 B10 M0 L0 AG37 YG4 P30 Elemelerde Gol Kralı: Andrea Belotti (5)

Andrea Belotti (5) Avrupa Şampiyonları'nda en iyi derecesi: Şampiyon (1968)

Şampiyon (1968) 2016 Avrupa Şampiyonası: Çeyrek Final'de penaltılarla 6-5 kaybettiği Almanya'ya elendi

Teknik Direktör: Roberto Mancini

Roberto Mancini, futbolculuğu döneminde kendi kuşağının en iyi forvetleri arasında gösteriliyor. Teknik direktörlük kariyeri boyunca İngiltere, İtalya, Rusya ve Türkiye'de farklı takımlarla kupalar kazandı. Türkiye'de Galatasaray'ı çalıştırdı ve Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaştı. 2018 yılından bu yana da İtalya Milli Takımı'nın başında.

Kaynak, Reuters

UEFA'ya göre, Kilit Oyuncu: Marco Verratti

Orta sahada tempolu oyunu ve top hakimiyetiyle İtalya'nın efsane oyuncularından Andrea Pirlo'ya benzetiliyor. Fransa'nın Paris Saint-Germain kulübünde forma giyiyor. Aynı Mancini gibi, kulüp düzeyindeki performansını milli takıma yansıtmayı tam olarak başarabilmiş değil. Ancak Mancini'nin topa sahip olmayı amaçlayan taktik anlayışı, 29 yaşındaki futbolcunun bu turnuvada öne çıkması için önemli bir fırsat olabilir.

UEFA'ya göre, İzlenmesi Gereken İsim: Gianluigi Donnarumma

Henüz 21 yaşında olmasına karşın oynadığı takımlarda hep ilk 11'de kendine yer buldu. Bu nedenle yaşına göre tecrübeli bir kaleci olarak gösteriliyor. Ancak Milan'da forma giyen genç kaleci, ilk kez milli takım adına böylesine büyük bir turnuvada kaleyi koruyacak. Herkesin merak ettiği ise Gianluigi Buggon'un yerini doldurup dolduramayacağı.

Takım hakkında bazı bilgiler:

İtalya, eleme grubunda mükemmel bir performans gösterdi. Oynadığı 10 maçın tamamını kazanarak, grubu 30 puanla birinci tamamladı. Ermenistan'ı 9-1 yenerek, eleme gruplarındaki en farklı galibeti elde etti. İtalya, bugüne kadar Dünya Kupası'nı dört kez kazanmış olmasına rağmen halen Avrupa Şampiyonu olabilmiş değil.

Elemelerde E Grubu: G4 M2 B2 AG10 YG4 P14

G4 M2 B2 AG10 YG4 P14 Elemelerde en çok gol atanlar: Gareth Bale (2), Kieffer Moore (2), Aaron Ramsey (2)

Gareth Bale (2), Kieffer Moore (2), Aaron Ramsey (2) Avrupa Şampiyonları'nda en iyi derecesi: Yarı Final (2016)

Yarı Final (2016) 2016 Avrupa Şampiyonası: Yarı Final'de Portekiz'e 2-0 yenilerek elendi.

Teknik Direktör: Robert Page

Watford, Sheffield United ve Coventry gibi birçok kulüpte forma giyen Robert Page, Galler Milli Takımı ile de 41 maça çıktı. Futbolculuğunda savunma hattında oynayan Page, teknik direktörlük kariyeri boyunca Port Vale ve Northampton Town gibi takımları çalıştırdı. Daha önce ayrıca Galler'in 21 yaş altı milli takımını yönetti.

Kaynak, PA Media

UEFA'ya göre Kilit Oyuncu: Gareth Bale

31 yaşına gelmiş olmasına karşın halen Galler'in en önemli ismi olarak gösteriliyor. Milli takım formasıyla birçok rekora imza attı. Sadece saha içinde değil, saha dışında da takım için çok önemli bir isim. Premier Lig takımlarından Tottenham'da forma giyen Bale, takımının beş yıl önceki yarı final başarısında büyük rol oynadı.

UEFA'ya göre İzlenmesi Gereken İsim: Ethan Ampadu

Henüz 20 yaşında olan Ampadu, hem savunmada hem de ortasahada oynayabilen "joker" bir oyuncu. Top hakimiyeti yüksek olan Ampadu, rakip defansı zora sokabilen paslar atmasıyla biliniyor. Top rakipteyken de savunmayı güçlendiren bir isim.

Takım hakkında bazı bilgiler:

1876'da Galler Futbol Federasyonu, İngiltere ve İskoçya'nın ardından dünyanın en eski üçüncü ulusal futbol federasyonu. Elemelerde en kolay gruplardan birinde yer aldı ve grubu Hırvatistan'ın ardından ikinci sırada tamamlayarak şampiyonaya katılmaya hak kazandı.

Elemelerde D Grubu : G5 B2 M1 AG19 YG6 P17

: G5 B2 M1 AG19 YG6 P17 Elemeler Gol Kralı : Cédric Itten (3)

: Cédric Itten (3) Avrupa Şampiyonları'nda en iyi derecesi : Son 16 Turu (2016)

: Son 16 Turu (2016) 2016 Avrupa Şampiyonası: Son 16 turunda Polonya'ya penaltılarla mağlup olarak elendi

Teknik Direktör: Vladimir Petković

Saraybosna doğumlu olan Petković, daha sonra İsviçre'ye yerleşti. Futbolculuk kariyerini tamamladıktan sonra teknik direktörlüğe başladı. 2011-12 sezonunda Türkiye'de Samsunspor'u çalıştırdı. Ancak takım, düşme hattına girince istifa etti. 2014'te milli takımın başına geçti. İsviçre, yönetimi altında tüm büyük turnuvalara katılmayı başardı.

Kaynak, EPA

UEFA'ya göre Kilit Oyuncu: Granit Xhaka

28 yaşındaki orta saha oyuncusu Arsenal'de forma giyiyor. Takımın beyni olarak gösteriliyor. Orta sahada attığı milimetrik paslarla takımın sahadaki performansında belirleyici rol oynuyor. Mart 2019'da İsviçre'nin Danimarka karşısında 3-0 öne geçtiği eleme grubu maçında 79'uncu dakikada saha kenarına alınmasının ardından maçın 3-3 beraberlikle bitmesi takım açısından ne kadar kilit bir rol oynadığını ortaya koyuyor.

UEFA'ya göre İzlenmesi Gereken İsim: Breel Embolo

Forvette görev alan Embolo, bir dizi sakatlığın ardından 2019'da Alman ekibi Borussia Mönchengladbach'ta yeni bir başlangıç yaptı. Fiziksel gücü, oyunu çok yönlü oynayabilmesi ve sahip olduğu yüksek tempo 23 yaşındaki bu futbolcu ele avuca sığmaz bir oyuncu olarak biliniyor.

Takım hakkında bazı bilgiler:

İsviçre, Petković yönetiminde elem gruplarının tamamını başarılı bir şekilde geçti. Ancak aynı başarısını şampiyonalarda tekrar edebilmiş değil. 2014 ve 2018 Dünya Kupaları, EURO 2016 ve UEFA Uluslar Ligi'nde ilk turlarda elendi.

B GRUBU

Elemelerde D Grubu : G4 B4 M0 AG23 YG6 P16

: G4 B4 M0 AG23 YG6 P16 Elemeler Gol Kralı: Christian Eriksen (5)

Christian Eriksen (5) Avrupa Şampiyonları'nda en iyi derecesi : Şampiyon (1992)

: Şampiyon (1992) 2016 Avrupa Şampiyonası: Katılamadı

Teknik Direktör: Kasper Hjulmand

49 yaşındaki teknik direktör, hem futbolculuk hem de teknik direktörlük kariyerinin önemli bir bölümünü Danimarka'da geçirdi. Aslında eski teknik direktör Åge Hareide'nin yerine turnuvanın ardından görevi devralması öngörülüyordu. Ancak turnuva bir yıl ertelenince, Temmuz 2020'de takımın başına geçti.

Kaynak, EPA

UEFA'ya göre Kilit Oyuncu: Christian Eriksen

Milli formayı 100'den fazla kez giymiş olan 28 yaşındaki futbolcu, Danimarka'nın hücumdaki en önemli silahı. Dünyanın en iyi hücuma dönük orta saha oyuncuları arasında gösterilen Eriksen, Milan'da forma giyiyor. Milli takımın başlattığı atakların önemli bir bölümünün arkasındaki isim.

UEFA'ya göre İzlenmesi Gereken İsim: Andreas Skov Olsen

Danimarka liginde çıkardığı iki başarılı sezonun ardından İtalya'nın Bologna takımına transfer oldu. Genellikle sağ açıkta oynasa da zaman zaman sol açıkta da görev yapıyor. Şu ana kadar Danimarka milli formasıyla beş maça çıktı ve toplamda 179 dakika oyunda kalmasına rağmen üç gol attı, dört asist yaptı.

Takım hakkında diğer bilgiler:

Danimarka, EURO 1992'de büyük bir sürprize imza atarak kupayı evine götürdü. Aslında o sene turnuvaya katılmaya hak kazanamamıştı. Yugoslavya'nın iç savaş nedeniyle turnuvadan çıkartılmasının ardından dahil edildi. Hatta turnuva öncesinde birçok oyuncusu tatilden çağrıldı. Danimarka son anda dahil edildiği turnuvada büyük bir sürprize imza atarak şampiyon oldu.

Elemelerde J Grubu : G6 B0 M4 AG16 YG10 P18

: G6 B0 M4 AG16 YG10 P18 Elemeler Gol Kralı : Teemu Pukki (10)

: Teemu Pukki (10) Avrupa Şampiyonları'nda en iyi derecesi : İlk kez katılıyor

: İlk kez katılıyor 2016 Avrupa Şampiyonası: Katılamadı

Teknik Direktör: Markku Kanerva

Finlandiya Ligi takımlarından HJK ile beş kez şampiyon oldu. Daha sonra 12 yıl boyunca 21 yaş altı milli takımı çalıştırdı ve A takımda da teknik direktör yardımcılığı yaptı. 2016'dan bu yana ise A takımın başında.

Kaynak, Reuters

UEFA'ya göre, Kilit Oyuncu: Teemu Pukki

Gol yollarında büyük bir yeteneğe sahip olan Pukki, 2018 yılında transfer olduğu Norwich'te futbolunu biraz daha iyileştirdi. Attığı goller, Finlandiya'nın tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanmasında önemli rol oynadı.

UEFA'ya göre, İzlenmesi Gereken İsim: Fredrik Jensen

23 yaşında ve Augsburg'da forma giyiyor. Orta sahada kanatlarda oynayabiliyor. Özellikle temposu ve dinamizmiyle dikkat çekiyor.

Takım hakkında bazı bilgiler:

Finlandiya, Avrupa Şampiyonası'na katılmaya ilk kez hak kazandı.

Elemelerde I Grubu : G10 B0 M0 AG40 YG3 P30

: G10 B0 M0 AG40 YG3 P30 Elemeler Gol Kralı : Romelu Lukaku (7)

: Romelu Lukaku (7) Avrupa Şampiyonları'nda en iyi derecesi : 1980'de ikincilik

: 1980'de ikincilik 2016 Avrupa Şampiyonası: Çeyrek finalde Galler'e 3-1 yenilerek elendi

Teknik Direktör: Roberto Martínez

47 yaşındaki teknik adam, futbolculuk kariyerinde İspanya ve İngiltere'de top koşturdu. Antrenörlük kariyerine de İngiltere'de başladı. Futbol oynadığı dönemde İspanyol milli takımının orta sahasındaki en önemli isimlerden biri olarak gösterilen Martinez, 2016'dan bu yana Belçika'yı çalıştırıyor.

Kaynak, Reuters

UEFA'ya göre, Kilit Oyuncu: Kevin De Bruyne

Manchester City'de başarılı bir sezon geçiren De Bruyne, elemelerde altı maçta forma giymesine karşın dört gol attı ve yedi asist yaptı. Martinez için takımın kilit oyuncusu. Ancak Chelsea karşısındaki Şampiyonlar Ligi finalinde sakatlandı. Burun ve elmacık kemiğinde kırıklar oluşan genç futbolcunun Euro 2020'de forma giymesi tehlikeye girdi.

UEFA'ya göre İzlenmesi Gereken İsim: Youri Tielemans

Leicester City forması giyen 23 yaşındaki futbolcu, orta sahanın birçok yerinde oynayabiliyor. Top kontrol yeteneğiyle dikkat çekiyor. Orta sahada hücumların yönlendirilmesinde önemli rol oynarken, uzaktan çektiği tehlikeli şutlarla biliniyor.

Takım hakkındaki diğer bilgiler:

Kırmızı Şeytanlar, İtalya ile birlikte elemelerde oynadığı tüm maçları kazanan iki takımdan biri oldu. FIFA'nın en iyi milli takımlar sıralamasının tepesinde yer alıyor.

Elemelerde I Grubu : G8 B0 M2 AG33 YG8 P24

: G8 B0 M2 AG33 YG8 P24 Elemeler Gol Kralı: Artem Dzyuba (9)

Artem Dzyuba (9) Avrupa Şampiyonları'nda en iyi derecesi: SSCB olarak Şampiyon (1960), Yarı Final (2008)

SSCB olarak Şampiyon (1960), Yarı Final (2008) 2016 Avrupa Şampiyonası: Gruplarda elendi

Teknik Direktör: Stanislav Cherchesov

Spartak Moskova ve Rusya (SSCB) milli takımının eski kalecisi. 2016 yılında milli takımın başına geçti. İlk etapta oynadığı hazırlık maçlarında istikrarlı bir görüntü sergileyemese de zamanla istediği oyunu oturtmayı başardı ve Rusya'nın 2018 Dünya Kupası'nda çeyrek finale çıkmasını sağladı.

Kaynak, Reuters

UEFA'ya göre, Kilit Oyuncu: Artem Dzyuba

Zenit'in 1,97 boyundaki santrforu hava toplarında rakip defanslarda korku yaratıyor. Takımın gol yükünü sırtlanmış durumda. Milli formayla Aleksandr Kerzhakov'a ait olan en fazla gol atma rekorunu Euro 2020'de kırması bekleniyor.

UEFA'ya göre İzlenmesi Gereken İsim: Aleksandr Sobolev

Spartak Moskova forması giyen 23 yaşındaki Sobolev, milli formayı giydiği ilk maçta ilk golünü de attı. 1,95'lik boyuyla Dzyuba'nın doğal halefi olarak görülüyor.

Takım hakkındaki diğer bilgiler:

Eleme grubunda yenildiği tek takım olan Belçika ile turnuvada da aynı gruba düştüler. Rusya, Avrupa Şampiyonları'nda çıktığı son beş maçında galip gelemedi. Rusya, Avrupa Şampiyonası'ndaki son galibiyetini 2012'nin açılış maçında Çek Cumhuriyeti'ne karşı 4-1'lik skorla aldı.

C GRUBU

Elemelerde C Grubu: G6 B1 M1 AG24 YG7 P19

G6 B1 M1 AG24 YG7 P19 Elemeler Gol Kralı: Georginio Wijnaldum (8)

Georginio Wijnaldum (8) Avrupa Şampiyonları'nda en iyi derecesi: Şampiyon (1988)

Şampiyon (1988) 2016 Avrupa Şampiyonası: Katılamadı

Teknik Direktör: Frank de Boer

Kupalarla dolu futbolculuk kariyerinde Hollanda milli takımının defanstaki bel kemiğiydi. Bir sezon Galatasaray'da da forma giydi. Teknik direktörlük kariyerine geçtikten sonra Ajax, Inter, Crystal Palace ve Atlanta United'ı çalıştırdı. Eylül 2020'de eski takım arkadaşı Ronald Koeman'ın Barcelona'nın başına geçmesinin ardından onun yerin milli takıma geldi.

UEFA'ya göre, Kilit Oyuncu: Memphis Depay

Hollanda kadro konusunda bir sıkıntısı olmamasına rağmen, Depay, hücum konusunda vazgeçilmez bir isim. Lyon'da forma giyen yetenekli oyuncu, özellikle deparlarıyla rakip defans için tehlikeler yaratıyor. Ayrıca sağ ayağına çok hakim.

UEFA'ya göre, İzlenmesi Gereken İsim: Frenkie de Jong

Orta sahanın dinamosu. 24 yaşındaki yetenek, top hakimiyeti yüksek, oyunu geriden kurabilen, tehlikeli ara paslat atan ve boş alanlar yaratan önemli bir isim.

Takım hakkındaki diğer bilgiler:

Portakallar, EURO 2016 ve 2018 Dünya Kupası'na katılamadı. Bu, 1980'lerden bu yana büyük bir turnuvaya katılamadıkları en uzun süre. 1980'lerdeki aranın ardından 1988'de Avrupa Şampiyonu olarak, muhteşem bir dönüşe imza atmışlardı.

Elemelerde A Grubu : G6 B2 M0 AG17 YG4 P20

: G6 B2 M0 AG17 YG4 P20 Elemeler Gol Kralı: Roman Yaremchuk (4)

Roman Yaremchuk (4) Avrupa Şampiyonları'nda en iyi derecesi: Gruplar (2012, 2016)

Gruplar (2012, 2016) 2016 Avrupa Şampiyonası: Grup aşamasında elendi

Teknik Direktör: Andriy Shevchenko

Milan'ın efsane forveti Shevchenko, kupalarla ve ödüllerle dolu futbolculuk kariyerine teknik direktör olarak devam etme arayışında. 2016 yılında bu yana milli takımı çalıştırıyor. Futbolculuk kariyerinde attığı 67 golle, kulüp düzeyinde uluslararası maçlarda en fazla gol atan altıncı oyuncu.

Kaynak, Reuters

UEFA'ya göre, Kilit Oyuncu: Ruslan Malinovskyi

Attığı mükemmel paslar ve top hakimiyetiyle rakip sahada alan genişletme özelliğine sahip bir oyuncu. Atalanta forması giyen orta saha oyuncusu, rakip defansın açıklarından faydalanıp tehlike yaratabiliyor. Ayrıca sol ayağıyla çektiği sert şutlar da bir diğer önemli silahı. Maç içindeki performansı Ukrayna'nın hücum gücünü belirliyor.

UEFA'ya göre, İzlenmesi Gereken İsim: Viktor Tsygankov

Dinamo Kiev'de forma giyen genç oyuncu, oynadığı mevkide zor bir rekabetle karşı karşıya. Zira hem Yarmalenko hem de Marlos, milli takımda sağ açık pozisyonunda oynayabiliyorlar. Yine de formayı kaptığında fark yaratma potansiyeli yüksek.

Takım hakkındaki diğer bilgiler:

Ukrayna, ilk kez bir Avrupa Şampiyonası'na eleme gruplarından doğrudan katılma hakkına sahip oldu. 2012'de ev sahibi olduklarından elemelere girmeden turnuvadaki yerini aldı. 2016'da ise play-off'ta Slovenya'yı yendi.

Elemelerde G Grubu : G6 B1 M3 AG19 YG9 P19

: G6 B1 M3 AG19 YG9 P19 Elemeler Gol Kralı : Marko Arnautoviç (6)

: Marko Arnautoviç (6) Avrupa Şampiyonları'nda en iyi derecesi : Gruplar (2008, 2016)

: Gruplar (2008, 2016) 2016 Avrupa Şampiyonası: Grup aşamasında elendi

Teknik Direktör: Franco Foda

Batı Almanya milli takımında iki kez forma giyen Foda antrenörlük kariyerinin büyük bölümünü Avusturya'nın Sturm Graz takımında geçirdi. Burada hem lig şampiyonluğu hem de kupayı kazandı. 2018'in başından bu yana Avusturya milli takımını çalıştırıyor.

Kaynak, Reuters

UEFA'ya göre, Kilit Oyuncu: Marko Arnautoviç

Avusturya, son yıllarda rakip savunmaları açmakta zorlanıyor. Ancak Çin'de forma giyen Arnautoviç, kapanan savunmalara karşı takımının en önemli silahı.

UEFA'ya göre, İzlenmesi Gereken İsim: Christoph Baumgartner

Eylül 2020'de çıktığı ilk milli maçta göz kamaştırdı. Güçlü orta saha oyuncusu, oyunu okuma konusunda mükemmel bir yeteneğe sahip. Attığı milimetrik paslarla gol yollarında fark yaratıyor. Gösterdiği performansla Foda'nın ilk 11 tercihleri arasında girdi.

Takım hakkında diğer bilgiler:

Avusturya, uluslararası bir turnuvada son galibiyetini 1990 Dünya Kupası'nda ABD'ye karşı aldı. Bu yıl, 30 yıllık hasrete son vermeyi hedefliyorlar.

Kaynak, Alamy

Elemelerde G Grubu : G4 B2 M4 AG12 YG13 P14

: G4 B2 M4 AG12 YG13 P14 Play-off Turu : Kosova 2-1, Gürcistan 1-0

: Kosova 2-1, Gürcistan 1-0 Elemeler Gol Kralı : Eljif Elmas (4)

: Eljif Elmas (4) Avrupa Şampiyonları'nda en iyi derecesi : İlk kez katılıyor

: İlk kez katılıyor 2016 Avrupa Şampiyonası: Katılamadı

Teknik Direktör: Igor Angelovski

Angelovski, yardımclığını yaptığı Ljubinko Drulovic'in Partizan'ın başına geçmesinin ardından 2015'te Kuzey Madekonya teknik direktörlüğüne getirildi. Milli taımdan önce Kuzey Makedonya takımı Rabotnički'nin teknik direktörlüğünü yapıyordu. Bu takımla hem lig şampiyonluğu hem de kupayı kazandı.

Kaynak, Reuters

UEFA'ya göre, Kilit Oyuncu: Goran Pandev

Geno takımında forma giyen 37 yaşındaki deneyimli forvet ilerleyen yaşına rağmen yaratıcılık, oyun okuma, hızı ve rakip oyuncuyu geçme özelliklerinden bir şey kaybetmiş değil. Takım kaptanlığını da yapan Pandev, Kuzey Makedonya formasını en fazla giyen ve en çok gol atan isim. Play-off turundaki performansıyla takımının turnuvaya katılmasında önemli rol oynadı.

UEFA'ya göre, İzlenmesi Gereken İsim: Eljif Elmas

Türk asıllı bir ailenin çocuğu olarak Kuzey Makedonya'da dünyaya gelen 21 yaşındaki oyuncu, orta sahada takımın beyni olarak gösteriliyor. Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Elmas, futbol hayatına İtalyan takımlarından Napoli'de devam ediyor. Orta sahada hem bitmek tükenmek bilmeyen enerjisiyle hem de pas dağıtımıyla dikkat çekiyor.

Takım hakkındaki diğer bilgiler:

Eleme grubunu üçüncü sırada bitirdi. Bu, ülkenin bağımsızlık kazanmasından bu yana katıldığı 13 eleme grubunda ulaştığı en yüksek seviye oldu.

D GRUBU

Elemelerde A Grubu : G7 B0 M1 AG27 YG6 P21

: G7 B0 M1 AG27 YG6 P21 Elemeler Gol Kralı : Harry Kane (12)

: Harry Kane (12) Avrupa Şampiyonları'nda en iyi derecesi : Üçüncülük (1968)

: Üçüncülük (1968) 2016 Avrupa Şampiyonası: İlk 16 turunda İzlanda'ya 2-1 yenilerek elendi

Teknik Direktör: Gareth Southgate

EURO 96 yarı finalinde kaçırdığı penaltıyla hatırlanıyor. Başarılı futbolculuk kariyerinin ardından 2016'da milli takımın başına geçti. İngiltere'yi 2018 Dünya Kupası'nda yarı finale çıkartmayı başardı. Aynı BBC Yılın Spor İnsanları Ödülü'ne En İyi Teknik Direktör kategorisinde layık görüldü.

Kaynak, PA Media

UEFA'ya göre, Kilit Oyuncu: Harry Kane

Totenham'ın yıldızı hem takımının hücum yükünü sırtlanıyor hem de takım kaptanlığını yapıyor. İngiltere'de son dönemde çok sayıda genç yıldızın milli takımda kendisine yer bulmasına karşın forvet hattında Southgate'in ilk tercihi olmayı sürdürüyor.

UEFA'ya göre, İzlenmesi Gereken İsim: Jude Bellingham

Borussia Dortmund formasıyla Manchester City karşısında oynadığı Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçındaki performansıyla kendine EURO 2020'de yer buldu. Orta sahadaki enerjisi, dinamizmi, kendine güveni maçta attığı şık golle dikkat çekti. İngiltere'nin D Grubu'nu birinci sırada bitirmesi halinde, 18'inci yaşını Wembley'de son 16 turu maçına çıkarken kutlayacak.

Takım hakkındaki diğer bilgiler:

Eleme grubunda bir tek Çek Cumhuriyeti ile oynadıkları maçı kaybettiler. Ayrıca bu turnuvada yarı final ve final maçlarına evsahipliği yapacak olan Wembley Stadı'nda Southgate yönetiminde çıktıkları 23 maçın 21'ini kazanmayı başardılar.

Elemelerde E Grubu : G5 B2 M1 AG17 YG7 P17

: G5 B2 M1 AG17 YG7 P17 Elemeler Gol Kralı : Bruno Petković (4)

: Bruno Petković (4) Avrupa Şampiyonları'nda en iyi derecesi : Çeyrek Final (1996, 2008)

: Çeyrek Final (1996, 2008) 2016 Avrupa Şampiyonası: İlk 16 turunda Portekiz'e 1-0 yenilerek elendi

Teknik Direktör: Zlatko Daliç

Futbolculuk hayatı boyunca milli takıma hiç çağrılmayan Daliç, 2017'de teknik direktörlüğe getirildi. Takımını 2018 Dünya Kupası'na taşımayı başardı.

Kaynak, Reuters

UEFA'ya göre, Kilit Oyuncu: Luka Modric

2018'de Avrupa'nın En İyi Futbolcusu seçilen Luka Modric, bu turnuvada Darijo Srna'nın 134 maçlık en fazla milli takım forması giyme rekorunu kırmaya hazırlanıyor. Takımın kaptanlığını yapmasının yanı sıra vizyonu, enerjisi ve attığı milimetrik paslarla takımının maç içindeki performansı ve temponsında belirleyici rol oynuyor.

UEFA'ya göre, İzlenmesi Gereken İsim: Josip Brekalo

Modern fubolun tüm gereklerini sahaya koyabiliyor. Wolfsburg'da forma giyen genç oyuncu hızı ve yeteneğiyle dikkat çekiyor. Dalić'in milli takımın başına gelmesinden bu yana yükselişe geçti. Ekim 2020'de üst üste çıktığı maçlarda İsviçre'ye bir gol atarken, Fransa ile İsveç maçlarında da asist yaptı.

Takım hakkında diğer bilgiler:

Hırvatistan, 1994 ile 1999 yılları arasında FIFA sıralamasında 125'inci sıradan 122 sıra birden yükselerek üçüncülüğe kadar ulaştı.

Elemelerde I Grubu : G5 B0 M5 AG16 YG19 P15

: G5 B0 M5 AG16 YG19 P15 Play-off: İsrail'e karşı penaltılarda 5-2, Sırbistan'a karşı 1-1 ve 5-4

İsrail'e karşı penaltılarda 5-2, Sırbistan'a karşı 1-1 ve 5-4 Elemeler Gol Kralı: John McGinn (7)

John McGinn (7) Avrupa Şampiyonları'nda en iyi derecesi : Gruplar (1992, 1996)

: Gruplar (1992, 1996) 2016 Avrupa Şampiyonası: Katılamadı

Teknik Direktör: Steve Clarke

Uzun yıllar Chelsea'de forma giyen Clarke, teknik direktörlük kariyerine 1998 yılında Newcastle United'da Ruud Gullit'in asistanı olarak başladı. Kilmarnock takımında geçirdiği başarılı dönemin ardından Mayıs 2019'da İskoçya'nın başına geçti.

Kaynak, PA Media

UEFA'ya göre, Kilit Oyuncu: John McGinn

Orta sahada rakip atakları durdurma ve attığı paslarla takımının ataklarına yön vermesinin yanı sıra diğer birçok özelliğiyle de ön plana çıkan üst düzey bir isim. Aston Villa'da forma giyen deneyimli futbolcu, heyecanı ve hırsıyla da takımını ateşleyen isimlerin başını çekiyor. Bu özelliklerine ek olarak rakip ceza sahasında da etkili oluyor.

UEFA'ya göre İzlenmesi Gereken İsim: Lyndon Dykes

Avustralya ve İskoçya vatandaşı olan 25 yaşındaki forvet, "içgüdülerini ve kalbini" dinleyerek tercihini İskoçya'dan yana kullandığını söylüyor. Oynadığı ilk beş maçta attığı iki golle dikkat çekti. Hava toplarındaki etkisi, oyun temposu ve gol yollarındaki bitiriciliği rakip takımlar için tehlike yaratıyor.

Takımla ilgili bazı bilgiler:

İskoçya ile İngiltere, Avrupa Şampiyonası'nda en son EURO 1996'da Londra'daki Wembley stadında karşı karşıya gelmişti.

Elemelerde A Grubu : G5 B0 M3 AG13 YG11 P15

: G5 B0 M3 AG13 YG11 P15 Elemeler Gol Kralı : Patrik Schick (4)

: Patrik Schick (4) Avrupa Şampiyonları'nda en iyi derecesi : Çekoslavakya olarak Şampiyon (1976)

: Çekoslavakya olarak Şampiyon (1976) 2016 Avrupa Şampiyonası: Gruplarda elendi

Teknik Direktör: Jaroslav Šilhavý

465 maç ile Çek Cumhuriyeti milli formasını en çok giyen futbolcu olma rekorunu elinde tutuyor. 59 yaşındaki teknik adam, Çek liginde iki kez şampiyonluğa ulaştı. Eylül 2018'den bu yana milli takımı yönetiyor.

Kaynak, EPA

UEFA'ya göre, Kilit Oyuncu: Vladimír Darida

Hertha Berlin'de forma giyen Darida, takımın dinamosu. Aynı zamanda saha içi ve dışındaki örnek kişiliğe takıma liderlik ediyor. Çek Cumhuriyeti'nin eleme gruplarında İngiltere'ye karşı aldığı sürpriz galibiyette önemli rol oynadı.

UEFA'ya göre, İzlenmesi Gereken İsim: Tomáš Souček

Çek milli takımının orta sahasının kalbi olarak gösteriliyor. 1,92'lik boyuna karşın topa çok hakim ve yerden oyunda oldukça etkili. 2020 yılında ülkesinde yılın futbolcusu seçilen 26 yaşındaki genç oyuncu şu anda West Ham forması giyiyor.

Takım hakkında diğer bilgiler:

Çek Cumhuriyeti, Soğuk Savaş'ın ardından mevcut haliyle bağımsızlığını ilan etmesinden bu yana düzenlenen tüm Avrupa Şampiyonaları'na katılma başarısı gösterdi. EURO 2020, Çek Cumhuriyeti'nin katıldığı yedinci Avrupa Şampiyonası.

E GRUBU

Elemelerde F Grubu : G8 B2 M0 AG31 YG5 P26

: G8 B2 M0 AG31 YG5 P26 Elemeler Gol Kralı: Álvaro Morata, Sergio Ramos, Rodrigo (4)

Álvaro Morata, Sergio Ramos, Rodrigo (4) Avrupa Şampiyonları'nda en iyi derecesi: Şampiyon (1964, 2008, 2012)

Şampiyon (1964, 2008, 2012) 2016 Avrupa Şampiyonası: Son 16 turunda İtalya'ya 2-0 yenilerek elendi

Teknik Direktör: Luis Enrique

Luis Enrique, Haziran 2019'da kişisel nedenlerden dolayı görevinden istifa etti. Ancak eleme gruplarının tamamlanmasının ardından Kasım ayında yeniden görevinin başına döndü. Daha önce Barcelona ile 2015'te UEFA Şampiyonlar Ligi ve Süper Kupa'yı kazandı.

Kaynak, Reuters

UEFA'ya göre, Kilit Oyuncu: Sergio Busquets

Orta saha dinamosu. Büyük bir çıkış yakaladığı 2019'dan bu yana milli takımın belkemiği oldu. Göstereceği performansın, İspanya'nın EURO 2020'deki başarısında da belirleyici olması bekleniyor. Barcelona'da forma giyen Busquets'in orta sahadaki deneyimine ve sakinliğine özellikle Sergio Ramos'un sakatlığının ardından çok daha ihtiyaç duyulacak gibi görünüyor.

UEFA'ya göre, İzlenmesi Gereken İsim: Gerard Moreno

İlk kez 2019'da milli takım formasını giyen 29 yaşındaki forvet, o tarihten bu yana takımın vazgeçilmez isimleri arasına girdi. Milli takım formasıyla çıktığı 10 maçta beş gol attı. Bu yıl Villereal'in Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaşmasında önemli rol oynadı. Luis Enrique'nin hücumdaki en önemli silahlarından biri.

Takım hakkında bazı bilgiler:

2008 ve 2012'de kupaya ulaşan İspanya, üst üste Avrupa Şampiyonu olan tek takım.

Elemelerde F Grubu : G6 B3 M1 AG23 YG9 P21

: G6 B3 M1 AG23 YG9 P21 Elemeler Gol Kralı : Robin Quaison (5)

: Robin Quaison (5) Avrupa Şampiyonları'nda en iyi derecesi : Yarı Final (1992)

: Yarı Final (1992) 2016 Avrupa Şampiyonası: Grup aşamasında elendi

Teknik Direktör: Janne Andersson

İsveç'in yeniden dünya futbol sahnesinde yükselişe geçmesinin arkasındaki isim. 2016'da göreve geldi ve 2018'de, 12 yıl sonra takımını yeniden Dünya Kupası'na taşıdı. Bu turnuvada, İsveç, 1994'ten bu yana en başarılı performansını gösterdi. Ardından Rusya ve Türkiye'nin de olduğu UEFA Uluslar Ligi grubunda takımını zirveye taşıdı.

Kaynak, PA WIRE

UEFA'ya göre, Kilit Oyuncu: Emil Forsberg

Leipzig forması giyen orta saha oyuncusu yüksek temposu, yaratcılığı ve fiziksel gücüyle biliniyor. İsveç'in hücum gücünün büyük bir kısmını omuzlarında taşıyor. Uzaktan çektiği şutlar tehlike yaratıyor. Ayrıca frikiklerde de iddialı bir isim.

UEFA'ya göre, İzlenmesi Gereken İsim: Kristoffer Olsson

25 yaşındaki oyuncu göze hoş gelen ama basit bir futbol tarzına sahip. Rusya'nın Krasnodar takımında forma giyen ortasaha oyuncusu hem fiziği hem driplingleri hem de ince paslarıyla göz dolduruyor.

Takım hakkındaki diğer bilgiler:

1992 yılında turnuvaya evsahipliği yapan İsveç, o şampiyonada İngiltere, Fransa ve o senenin şampiyonu Danimarka'dan oluşan grubu birinci bitirdi. Ancak yarı finalde Almanya'ya 3-2 yenilerek elendi.

Elemelerde G Grubu : G8 B1 M1 AG18 YG5 P25

: G8 B1 M1 AG18 YG5 P25 Elemeler Gol Kralı : Robert Lewandowski (6)

: Robert Lewandowski (6) Avrupa Şampiyonları'nda en iyi derecesi : Çeyrek Final (2016)

: Çeyrek Final (2016) 2016 Avrupa Şampiyonası: Çeyrek finalde 1-1 berabere kaldığı Portekiz'e penaltılarla elendi

Teknik Direktör: Paulo Sousa

Eleme gruplarında takımı yöneten Jerzy Brzęczek'in yerine Ocak 2021'de geldi. Paulo Sousa, EURO 96 VE EURO 2000'de Portekize formasıyla yer almıştı. Polonya milli takımından önce İngiltere, Macaristan, İsrail, İsviçre, İtalya, Çin ve Fransa'da birçok takım çalıştırdı.

Kaynak, Reuters

UEFA'ya göre, Kilit Oyuncu: Robert Lewandowski

Polonya'nın gelmiş geçmiş en büyük futbolcuları arasında gösteriliyor. Bu turnuvada da takımının performansında belirleyici olması beklenen en önemli oyuncusu. Bayern Münih forması giyen deneyimli santrafor, etkili son vuruşlarıyla biliniyor.

UEFA'ya göre, İzlenmesi Gereken İsim: Jakub Moder

Brighton'da forma giyen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu halen oyun stilini tam olarak oturtabilmiş değil. Ancak en önemli silahı uzaktan çektiği etkili şutlar. Milli formayla ilk golünü Mart ayında Wembley'de oynanan maçta İngiltere'ye karşı kaydetti.

Takım hakkında diğer bilgiler:

Şu anda Polonya milli takımında en fazla gol atma unvanı Jakub Błaszczykowski'ye ait. Ancak Lewandowski bu turnuvada üç gol daha atarsa bu rekoru egale etmiş olacak.

Elemelerde G Grubu : G4 B1 M3 AG13 YG11 P13

: G4 B1 M3 AG13 YG11 P13 Play-off turu : İrlanda Cumhuriyeti penaltılarla 4-2, Kuzey İrlanda 2-1

: İrlanda Cumhuriyeti penaltılarla 4-2, Kuzey İrlanda 2-1 Elemeler Gol Kralı: Róbert Boženík, Marek Hamšík, Juraj Kucka (3)

Róbert Boženík, Marek Hamšík, Juraj Kucka (3) Avrupa Şampiyonları'nda en iyi derecesi: Son 16 turu (2016)

Son 16 turu (2016) 2016 Avrupa Şampiyonası: Son 16 turunda Almanya'ya 3-0 yenilerek elendi

Teknik Direktörü: Štefan Tarkovič

EURO 2020 elemelerinde play-off turunun yarı finalinin ardından Pavel Hapal'ın istifa etmesiyle vekaleten yerine getirildi. Aralık ayında ise takımın başına resmen atandı. EURO 2016'da Ján Kozák'ın teknik ekibinde görev yapıyordu.

Kaynak, Reuters

UEFA'ya göre, Kilit Oyuncu: Marek Hamšík

Slovakya'nın en çok gol atan ve en fazla milli forma giyen oyuncusu. 33 yaşındaki deneyimli isim hem takım kaptanı hem de takımın belkemiği. Çin'in Dalian Shide takımında forma giyen Hamšík, orta sahada bitmek bilmeyen enerjisiyle takımın beyni gibi çalışıyor. Onun olmadığı bir Slovakya'nın başarıya ulaşabileceğini düşünmek güç.

UEFA'ya göre, İzlenmesi Gereken İsim: Tomáš Suslov

Sol kanatta oynayan 18 yaşındaki futbolcu, babasına bir gün Marek Hamšík ile birlikte oynayacağını söylediğini anlatıyor. Şimdi bu hayalini gerçekleştirmeye çok yakın. Groningen forması giyen Suslov, turnuvanın genç yıldız adayları arasında yer alıyor.

Takım hakkında bazı bilgiler:

1976 yılında şampiyonluğa uzanan Çekoslavakya takımının finaldeki ilk 11'inde yer alan isimlerin sekizi Slovakya'dan geliyordu.

F GRUBU

Elemelerde E Grubu: G4 B0 M4 AG8 YG11 P12

G4 B0 M4 AG8 YG11 P12 Play-off turu: Bulgaristan 3-1, İzlanda 2-1

Bulgaristan 3-1, İzlanda 2-1 Elemeler Gol Kralı: Willi Orban (3)

Willi Orban (3) Avrupa Şampiyonları'nda en iyi derecesi: Üçüncülük (1964)

Üçüncülük (1964) 2016 Avrupa Şampiyonası: Son 16 turunda Belçika'ya 4-0 yenilerek elendi

Teknik direktör: Marco Rossi

İtalya milli takımının eski savunma oyuncusu, Haziran 2018'de milli takımın başına geçti. Bu tarihten önce de teknik direktörlük kariyerinin büyük bir bölümünde Macaristan'daki takımları çalıştırdı.

Kaynak, Reuters

UEFA'ya göre, Kilit Oyuncu: Willi Orban

Bugün dünyada rakip atakları doğru müdahalelerle kesen en iyi savunma oyuncuları arasında yer alıyor. Savunmadaki başarısına ek olarak, özellikle duran toplarda gol yollarında da etkili. Ekim 2018 ile Ekim 2020 arasında milli formayla dört gole imza azatarak, bu dönemde takımın en golcü ikinci oyuncusu oldu.

UEFA'ya göre, İzlenmesi Gereken İsim: Roland Sallai

Hem kanatta hem de santrafor oynayabiliyor. Alman Freiburg ekibinde sezon boyunca gösterdiği performansla göz doldurdu. Sezonu sekiz gol ve altı asistle tamamlayınca 2016'da yer bulamadığı kadroya beş yıl sonra girmeyi başardı.

Takım hakkındaki diğer bilgiler:

Macaristan, 1964 ve 1972'de yarı finale kadar yükseldi. Ancak bu tarihten sonra 2016'ya kadar Avrupa Şampiyonası'na katılma başarısı gösteremedi.

Elemelerde B Grub u: G5 B2 M1 AG22 YG6 P17

u: G5 B2 M1 AG22 YG6 P17 Elemeler Gol Kralı : Cristiano Ronaldo (11)

: Cristiano Ronaldo (11) Avrupa Şampiyonları'nda en iyi derecesi : Şampiyon (2016)

: Şampiyon (2016) 2016 Avrupa Şampiyonası: Şampiyon

Teknik Direktör: Fernando Santos

EURO 2020'ye son şampiyon unvanıyla geliyor ve bu unvanını korumak istiyor. Portekiz'in üç büyüklerinde teknik direktörlük yaptıktan sonra 2014 yılında milli takımın başına geçti. Takımını 2016'da Avrupa Şampiyonu, 2019'da da ilk Uluslar Ligi şampiyonu yapmayı başardı.

Kaynak, PA Media

UEFA'ya göre, Kilit Oyuncu: Cristiano Ronaldo

Portekiz'in hem en fazla milli forma giyen oyuncusu hem de milli formayla en fazla gol atan ismi. Bu turnuvanın 36 yaşındaki Ronaldo'nun son büyük uluslararası şampiyonası olması bekleniyor. Kariyerinde eksik olan tek başarı bir Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'nda gol kralı olamamak.

UEFA'ya göre, İzlenmesi Gereken İsim: João Félix

Atletico Madrid'de forma giyen 21 yaşındaki hücum oyuncusu, şu anda takımın en yetenekli isimleri arasında gösteriliyor. Orta sahada top hakimiyeti ve göze hoş gelen oyunuyla dikkat çekiyor.

Takım hakkında bazı bilgiler:

Portekiz'in Ekim 2019'da eleme grubu maçında Ukrayna karşısında aldığı mağlubiyet, Santos yönetimi altında Avrupa Şampiyonası elemeleri ya da turnuvasında aldığı tek yenilgi oldu.

Elemelerde H Grubu: G8 B1 M1 AG25 YG6 P25

G8 B1 M1 AG25 YG6 P25 Elemeler Gol Kralı: Olivier Giroud (6)

Olivier Giroud (6) Avrupa Şampiyonları'nda en iyi derecesi: Şampiyon (1984, 2000)

Şampiyon (1984, 2000) 2016 Avrupa Şampiyonası: Finalde Portekiz'e 1-0 yenilerek ikinci oldu

Teknik Direktör: Didier Deschamps

Fransız milli takımının eski ön liberosu Deschamps, milli formayla 1998 Dünya Kupası ve 2000 Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon oldu. 2012 yılından bu yana da takımın teknik direktörlüğünü yapıyor. 2018 yılında Dünya Kupası'nı kazandı.

Kaynak, Reuters

UEFA'ya göre, Kilit Oyuncu: Kylian Mbappe

PSG'de forma giyen forvet oyuncusu, kendi seviyelerindeki takımlara karşı çok daha etkili oluyor. Kapanan defanslar arasında kaybolup gitmesine karşın büyük maçlarda geniş alan bulması halinde yeteneklerini tam olarak sahaya yansıtabiliyor. Bu nedenle Ölüm Grubu olarak tanımlanan bu grupta Fransa için kilit rol oynayan oyuncular arasında gösteriliyor.

UEFA'ya göre, İzlenmesi Gereken İsim: Kingsley Coman

Sakatlığı nedeniyle 2016 Dünya Kupası kadrosunda yer alamayan Coman, bu turnuvaya yüksek motivasyonla geliyor. Deschamps'ın forvetteki ilk tercihi olması beklenmiyor. Ancak bu zorlu grupta her an kenardan gelip maçın kaderini değiştirme potansiyeli taşıyor.

Takım hakkında bazı bilgiler:

Bu, Fransa'nın üst üste katılma başarısı gösterdiği 13'üncü uluslararası turnuva. 1994 Dünya Kupası'ndan bu yana tüm turnuvalara katılmaya hak kazandı. Bu dönemde beş kere final oynadılar, bunların üçünde kupayı müzelerine götürdüler.

Elemelerde C Grubu: G7 B0 M1 AG30 YG7 P21

G7 B0 M1 AG30 YG7 P21 Elemeler Gol Kralı: Serge Gnabry (8)

Serge Gnabry (8) Avrupa Şampiyonları'nda en iyi derecesi: Şampiyon (1972, 1980, 1996)

Şampiyon (1972, 1980, 1996) 2016 Avrupa Şampiyonası: Yarı Finalde Fransa'ya 2-0 yenilerek elendi

Teknik Direktör: Joachim Löw

1990'ların sonu, 2000'lerin başında Türkiye'de Fenerbahçe ve Adanaspor'u çalıştıran Löw, 2000'lerin ikinci yarısıyla birlikte Alman futbol tarihine geçen bir isim oldu. 2006 yılından bu yana Alman milli takımını çalıştırıyor. 2014 yılında Dünya Kupası'nı kazandı. Bugüne kadar katıldığı Avrupa Şampiyonalarında Almanya en az yarı final oynadı. Löw, bu şampiyonunun ardından görevinden ayrılacağını açıkladı.

Kaynak, EPA

UEFA'ya göre, Kilit Oyuncu: Thomas Müller

Alman milli takımının gençleştirme ve yeniden yapılanma çalışmaları nedeniyle 2,5 yıldır takıma çağrılmıyordu. Ancak Löw, bu turnuvada tecrübenin kritik rol oynacağını düşündüğünden Müller de yeniden forma şansı buldu. Hırsı ve kaybetmeyi sevmeyen yapısının takımı ateşleyeceği umuluyor.

UEFA'ya göre, İzlenmesi Gereken İsim: Kevin Volland

Fransa Ligi takımlarından Monaco'da müthiş bir sezona imza attı. Kai Havertz ile birlikte takımın hücum taktiğinin kilit iki isminden biri olabileceği söyleniyor. Bu sezon Monaco'da forma giydiği 40 maçta 18 gole imza attı.

Takım hakkında bazı bilgiler: