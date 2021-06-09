EURO 2020 fikstürü ve eşleşme ağacı

30 dakika önce

Açılış maçında A Grubu'nda mücadele eden Türkiye, İtalya ile Roma'da karşı karşıya gelecek. Maçın başlama saati TSİ 22.00.

Gruplar ve maç programı şöyle (saatler TSİ):

GRUPLAR:

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GRUP AŞAMASI

11 Haziran Cuma

12 Haziran Cumartesi

13 Haziran Pazar

14 Haziran Pazartesi

15 Haziran Salı

16 Haziran Çarşamba

17 Haziran Perşembe

18 Haziran Cuma

19 Haziran Cumartesi

20 Haziran Pazar

21 Haziran Pazartesi:

22 Haziran Salı

23 Haziran Çarşamba

Grup maçlarının ardından ilk iki sırayı alan takımlar ve altı grubun en iyi dört üçüncüsü son 16 turuna geçmeye hak kazanacak.