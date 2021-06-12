UEFA: Danimarkalı futbolcu Christian Eriksen hastaneye kaldırıldı, durumu stabil

12 Haziran 2021, 20:03 +03 Güncelleme 8 dakika önce

Kaynak, Reuters

UEFA, EURO 2020 maçında fenalaşarak yere yığılan Danimarkalı futbolcu Christian Eriksen'in hastaneye kaldırıldığını ve durumunun stabil olduğunu açıkladı. Danimarka Futbol Federasyonu da, Eriksen'in bilincinin açık olduğunu duyurdu.

Eriksen, Danimarka ile Finlandiya arasında oynanan B Grubu maçının ilk yarısının sonlarına doğru taç çizgizine yakın bir noktada fenalaşarak kendini yere bıraktı.

29 yaşındaki oyuncuya ilk müdahale saha içerisinde yapıldı. Bu esnada Eriksen'e sağlık ekiplerinin kalp masağı yaptığı görüldü.

UEFA'dan yapılan açıklamada, "Danimarka'nın oyuncusu Christian Eriksen'in sağlığıyla ilgili yaşanan acil durum nedeniyle her iki takım ve maç yetkilileri ile bir kriz toplantısı yapıldı. Konuyla ilgili 19.45'te (TSİ 20.45) daha detaylı açıklama yapılacak. Oyuncu hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumu stabil" dedi.

Eriksen'in fenalaşmasının ardından futbolcu ve teknik heyet bir süre saha kenarında bekledi. Takımlar daha sonra soyunma odasına gitti.