UEFA gelecek sezondan itibaren deplasman golü kuralını kaldırdığını açıkladı

23 dakika önce

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Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), gelecek sezondan itibaren tüm UEFA kulüp organizasyonlarında deplasman golü kuralını kaldırdığını duyurdu.

1965 yılında yürürlüğe sokulan deplasman golü kuralı, iki takım arasında, çift maçlı eleme sistemiyle oynanan turlarda, eşit sayıda gol atılması durumunda eşitliği bozmak adına kullanılıyordu.

Bu kurala göre iki maç toplamında sonuçlar eşitse, yani iki takım da birer kez galip gelmiş ya da iki maç da beraber bitmişse, deplasmanda daha fazla gol atan takım turu geçen taraf oluyordu.

Eğer deplasmanda atılan gol sayısı da eşitse, ikinci maçta uzatmalar oynanıyor; eşitlik hala bozulmamışsa da seri penaltı atışlarına gidiliyordu.

'Ev sahibi takımlar hücum etmekten çekiniyor'

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, kuralın kaldırılması hakkında uzun zamandır tartışmaların olduğunu söyleyerek kuralı kaldırmadaki gerekçelerini, "Kural asıl amacına ters düşüyor. Çünkü artık ev sahibi takımları, özellikle ilk maçlarında rakiplerine avantaj sağlayacak golü yemelerinden korkarak hücum etmekten çekiniyor" diye açıkladı.

Ceferin, özellikle uzatma dakikalarında deplasman takımlarının bir gol attığında ev sahibi takımları iki golle cevap vermeye zorlamanın adaletsiz olduğuna yönelik eleştirilerin olduğunu dile getirdi.

Kaldırılan kuralla birlikte bu kez, deplasmanda atılan gol sayısına bakılmaksızın iki maç toplamında elde edilen sonuçlar eşitse, yani iki takım da birer kez galip gelmiş ya da iki maç da beraber bitmişse doğrudan uzatma devrelerine gidilecek.

İki devre halinde 15'er dakika oynanacak uzatmalarda da eşitlik bozulmazsa seri penaltı atışlarına giderek galip aranacak.

'Ev sahibi olmanın avantajı kalmadı'

UEFA söz konusu kuralın ikiden fazla takımın mücadele ettiği grup müsabakalarından da kaldırıldığını açıkladı.

Birliğin açıkladığı istatistiklere göre, 1970'lerin ortalarından bugüne kadar oynanan maçlarda ev sahibi takımlar ile deplasman takımlarının elde ettiği galibiyeti sayısı arasındaki farkın deplasman takımları lehine düştüğünü gösteriyor.

Yine benzer bir düşüş, erkekler müsabakalarında ev sahibi takımlar ile deplasman takımları arasındaki atılan maç başı gol sayısı arasında da yaşanıyor.

UEFA Başkanı Ceferin yaptığı açıklamada, "Bugünlerde ev sahibi olmanın avantajının artık eskisi kadar önemli olmadığını söylemek doğrudur" dedi.

Spor medyası ne dedi?

Deplasman golü kuralının kaldırılması, spor medyası tarafından da hem olumlu hem de olumsuz olarak değerlendirildi.

Spor yazarı Uğur Vardan kararı "manasız" olarak yorumladı.

Futbol kurallarının mümkün olduğunca aynı şekilde kalması gerektiğini savunan spor yazarı Mert Aydın, Twitter'da yaptığı paylaşımında "Ben eski kafalı adamım. Deplasman golü kalkınca sevinenler neye sevindiler anlamadım" diye yazdı.

Spor yazarı Ali Murat Hamarat ise, "Futbolun kendisine özgü kurallarından biriydi" diyerek kuralın kaldırılmasına ilişkin üzüntüsünü dile getirdi.