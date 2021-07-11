EURO 2020 finali: İngiltere İtalya maçı 1-1 berabere sürüyor

İtalya ise 67. dakikada Leonardo Bonucci ile skoru eşitledi.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Bunlar da ilginizi çekebilir

Bunlar da ilginizi çekebilir

Bunlar da ilginizi çekebilir

İngiltere, turnuvada daha önce 1968 ve 1996'da yarı final oynamıştı. İtalya ise daha önce bir kez Avrupa Şampiyonası'nı kazandı.