Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında PSV'ye 5-1 yenildi

10 dakika önce

Hollanda'da oynanan maçta PSV'nin gollerini 2, 35 ve 84'üncü dakikalarda Eran Zahavi, 51 ve 88'inci dakikalarda da Mario Götze attı. Galatasaray'ın tek golünü ise 42'inci dakikada Emre Kılınç kaydetti.