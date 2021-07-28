Galatasaray, İstanbul'da PSV'ye 2-1 mağlup olarak Şampiyonlar Ligi'ne veda etti

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu rövanş maçında Hollanda temsilcisi PSV'ye 2-1 mağlup oldu. Eindhoven'daki ilk maçı da 5-1 kaybeden sarı kırmızılı takım bu skorlarla Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.

PSV Eindhoven Teknik Direktörü Roger Schmidt maç sonrasında yaptığı açıklamada, "Mutluyuz galibiyetle ilgili. Beklediğimiz gibi oldu. Galatasaray iyi pres yaptı 20 dakika boyunca. Ondan sonra biraz daha kendimizi gösterdik, başarılı da oynadığımızı düşünüyorum. İlk gol sonrası kendimize güvenimiz arttı. Karşılaşma zordu ama başardık" diye konuştu.