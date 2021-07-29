Türkiye Kadın Milli Voleybol takımı, çekişmeli maçta ABD'ye 3-2 yenildi

55 dakika önce

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Türkiye'yi takım sporlarında temsil eden tek takım olan Filenin Sultanları; B Grubu'ndaki üçüncü karşılaşmasında ABD'nin karşısına çıktı.

İlk iki seti 25-19 ve 25-20'lik skorlarla kaybeden Türkiye, üçüncü seti 17-25, dördüncü seti ise 20-25 kazandı. Karşılaşmayı beşinci sete taşıyan takım çekişmeli geçen son seti ise 15-12 kaybetti ve sahadan 3-2 yenik ayrıldı.