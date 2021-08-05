Tokyo 2020: Eray Şamdan karatede gümüş madalya kazandı

18 dakika önce

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, rdünlü rakibi Almasatfa'yı 2-0'lık skorla geçerek finale çıkan Şamdan, madalyayı garantiledi.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karatede erkekler kumite 67 kiloda mücadele eden Eray Şamdan finalde Fransız rakibi Steven Da Costa'ya 5-0 yenilerek gümüş madalya kazandı.

24 yaşındaki Eray Şamdan böylece karate sporunda Türkiye'ye ilk olimpiyat madalyasını kazandırdı.

Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü'nden Şamdan, yarı final maçında Ürdünlü rakibi Rahman Abdel Almasatfa'yı 2-0 mağlup etmişti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Şamdan'ın başarısının ardından Twitter'da bir paylaşım yaptı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karatede kadınlar katada Dilara Bozan ise bronz madalya maçını kaybetti.

Hong Konglu rakibi Mo Lau ile karşılaşan Bozan maçta 26,52 puan aldı. Rakibi Lau ise 26.94 puan elde ederek bronz madalyanın sahibi oldu.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Dilara Bozan, Tokyo 2020'de olimpiyat beşincisi oldu.

Türkiye, Eray Şamdan'ın aldığı gümüş madalya ile 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 7'nci madalyasını kazanmış oldu.

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye, şu ana kadar 1 altın, 1 gümüş ve 5 bronz madalya kazandı.

Mete Gazoz okçulukta Türkiye'ye tarihindeki ilk olimpiyat altın madalyasını kazandırdı.

Olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil edip bronz madalya kazanan sporcular ise tekvandoda Hakan Reçber ve Hatice Kübra İlgün, güreşte Rıza Kayaalp ve Yasemin Adar, cimnastikte Ferhat Arıcan oldu.

Türkiye'yi temsil eden boksörler Buse Naz Çakıroğlu ve Busenaz Sürmeneli de yarı finalde rakiplerini mağlup ederek finale kalmıştı.