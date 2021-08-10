Messi, Paris St-Germain'le anlaştı

10 Ağustos 2021, 13:35 +03 Güncelleme 16 dakika önce

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Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcuları arasında gösterilen ve Barcelona'dan ayrılan Lionel Messi, Fransa'nın Paris St-Germain (PSG) kulübüyle anlaştı.

Fransız spor gazetesi L'Equipe, internet sitesindeki haberinde Messi'nin önümüzdeki saatlerde Paris'te olacağını yazdı.

BBC Spor Servisi'nin yorumcularından İspanyol gazeteci Guillem Balague de haberi doğruladı.

Messi'nin PSG'yle iki yıllık sözleşme imzaladığı, sözleşmede bir yıllık uzatma opsiyonu da olduğu ve ünlü futbolcunun yılda net 35 milyon euro alacağı belirtiliyor.

Kariyerinde altı kez Altın Top Ödülü'nü kazanan 34 yaşındaki Messi, Pazar günü gözyaşları döktüğü bir basın toplantısıyla Barcelona'dan ayrıldığını açıklamıştı.

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Barcelona ise İspanya'da La Liga'nın finansal fair play kuralları nedeniyle Messi'yi kadrosunda tutamayacağını duyurmuştu.

Barça formasıyla 17 yılda 672 gol

Lionel Messi, Barcelona'nın tarihindeki en golcü futbolcu.

Messi, Barcelona formasıyla 17 yılda 778 maçta 672 gol attı ve 35 kupa kazandı.

Instagram'da 245 milyon takipçisi olan Arjantinli yıldızın PSG'ye transferi, TV yayın haklarındaki kriz nedeniyle zor bir dönemden geçen Fransa Birinci Ligi'ne (Ligue 1) büyük katkı sağlayacağı yorumları yapılıyor.

Bu sezon sonunda Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak isteyen PSG'nin forvet hattında, Brezilyalı Neymar ve Fransız Kylian Mbappe de bulunuyor.

Arjantinli teknik direktör Mauricio Pochettino'nun çalıştırdığı PSG, geçen sezon Ligue 1'i Lille'nin arkasında ikinci sırada tamamlamıştı.