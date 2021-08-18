A Milli Voleybol Takımı, Avrupa Voleybol Şampiyonası'na galibiyetle başladı

42 dakika önce

Ebrar Karakurt, kaydettiği 26 sayıyıla maçın en skorer ismi oldu.

Üçüncü seti de 25-20 kazanan takım, dördüncü setten de 25-17'lik skorla ayrılarak maçı 3-1 önde tamamladı.

26 sayı kaydeden Ebrar Karakurt, sahanın en skorer ismi oldu.

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Karakurt'a Eda Erdem Dündar 15, Zehra Güneş 11 ve Hande Baladın 10'ar sayıyla eşlik etti.

Sırbistan, Romanya, Hırvatistan ve Bulgaristan'ın ortaklaşa düzenlediği şampiyonada Türkiye, D Grubu'nda Hollanda, Ukrayna, Finlandiya, İsveç ve Romanya ile mücadele ediyor.