Filenin Sultanları Hollanda'yı 3-0 yendi, grubu lider tamamladı

24 Ağustos 2021, 19:18 +03

Son sette ise 25-20 kazanan Milli Takım, kendisi gibi ilk dört maçını kazanan Hollanda'yı mağlup etmeyi başardı ve grubunu beş maçta yalnızca bir set kaybederek tamamladı.