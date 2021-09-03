Paralimpik Oyunları: Türkiye Golbol Kadın Milli Takımı, ABD'yi yenerek üst üste ikinci kez olimpiyatlarda şampiyon oldu
Türkiye Golbol Kadın Milli Takımı, Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazandı.
Türkiye finalde ABD'yi 9-2 mağlup etti.
Golbol Milli Takımı'nın tüm golleri Sevda Altunoluk'dan geldi.
Sevda Altunoluk, oyunların gol kralı da oldu.
Türkiye Golbol Kadın Milli Takımı, yarı finalde Japonya'yı 8-5 yenerek finale yükselmişti.
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Golbol Kadın Milli Takımı, 2016'da Rio'da yapılan Paralimpik Oyunları'nda da şampiyon olmuştu.
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Türkiye daha önce 14 madalya kazanmıştı.
Bunlardan biri altın, dördü gümüş, dokuzu ise bronz madalyaydı.
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16'ncı Yaz Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'yi 44'ü kadın, 43'ü erkek 87 sporcu temsil ediyor.
Oyunlar Pazar günü sona erecek.