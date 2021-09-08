Filenin Efeleri: A Milli Erkek Voleybol Takımı Finlandiya’ya 3-2 yenilerek grup üçüncüsü oldu, Sırbistan’la eşleşti

Türkiye Finlandiya'yı yenebilseydi grubu ikinci bitirecek ve Sırbistan yerine Ukrayna'yla eşleşecekti.

Grupta son maçlar sonrası Türkiye, yendiği Rusya'nın da gerisinde kalmış oldu.

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Sonraki iki seti 25-16 ve 29-27 alan Türkiye 2-1 öne geçti.

Türkiye, Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda daha önce C Grubu'nda sırasıyla Rusya ve İspanya'yı 3-1, Kuzey Makedonya'yı da 3-0 mağlup etmiş; Hollanda'ya ise 3-1 yenilmişti.