Stefan Kuntz: A Milli Futbol Takımı'nın başına geçen Alman teknik direktör kimdir?

14 dakika önce

Almanya Futbol Federasyonu Cuma günü yaptığı bir açıklama ile, Türkiye ile anlaşması durumunda Kuntz'un U21 takımındaki teknik direktörlük görevinden ayrılarak kariyerinde yeni bir adım atmasına engel olmayacaklarını açıklamış, "Bu Alman ve Türk futbolu arasındaki kardeşliğin bir sembolüdür" ifadelerini kullanmıştı.