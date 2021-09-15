Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk grup maçında Borussia Dortmund’a 2-1 mağlup oldu

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Beşiktaş, Borussia Dortmund'u konuk ettiği karşılaşmada bu sezon ilk kez gol yedi. Şu ana kadar Süper Lig'de dört karşılaşma oynayan siyah beyazlılar, bu karşılaşmaların tamamında kalesini gole kapatmayı başarmıştı.