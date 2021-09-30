UEFA Avrupa Ligi: Fenerbahçe, Olympiakos'a 3-0 yenildi

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında bu akşam Yunanistan'ın Olympiakos takımına kendi sahasında 3-0 yenildi.

Olympiakos'un ikinci ve üçüncü golleri ise 62. ve 68. dakikalarda Masouras'tan geldi.