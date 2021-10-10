Fransa, UEFA Uluslar Ligi'nde İspanya'yı 2-1 yenerek şampiyon oldu

bir saat önce

Fransa, UEFA Uluslar Ligi'nde İspanya'yı 2-1 yenerek şampiyon oldu. İtalya'nın Milano kentinde oynanan final maçında Fransa'ya şampiyonluğu getiren goller Benzema ve Mbappé'den geldi.

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Lloris'ten son dakikalarda iki kurtarış

2018 Dünya Kupası şampiyonu Fransa'nın kalecisi kaptan Lloris, son dakikalarda yaptığı iki önemli kurtarışla şampiyonlukta önemli rol oynadı.

Final maçında İspanya, yüzde 64'le topa daha fazla sahip olan taraftı.

Her iki takımın da 12 gol girişimi vardı.