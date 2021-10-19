Beşiktaş, evinde Sporting Lizbon'a 4-1 mağlup oldu

19 Ekim 2021, 22:09 +03 Güncelleme 21 dakika önce

Kaynak, Getty Images

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki üçüncü maçında Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'a 4-1 mağlup oldu.

Bu maçla birlikte grupta oynadığı üç maçı da kaybeden Beşiktaş sıfır puanda kaldı.

Sporting ise Beşiktaş'ı yenere gruptaki ilk galibiyetini elde etti.

İstanbul'da oynanan maçta Sporting Lizbon'un gollerini 15 ve 27. dakikalarda Coates, 43. dakikada Sarabia ve 89. dakikada da Paulinho attı.

Beşiktaş'ın tek golünü ise 24. dakikada Cyle Larin kaydetti.

Karşılaşmada 4'üncü golün yenmesinin ardından N'Sakala ile oyuna sonradan dahil olan Gökhan Töre taraftarlar tarafından ıslıklarla protesto edildi. Bu oyuncular topla buluşmalarıyla birlikte uzun süre ıslıklandı.

'Bir şey bir kere oluyorsa şanstır, ikinci kez oluyorsa çalışılmış bir şeydir'

Maç sonunda açıklamalarda bulunan Sporting Teknik Direktörü Ruben Amorim, üç golü de köşe vuruşlarından atmalarını, "Kornerden attığımız goller, birbirinin aynısı olan gollerdi. Hatta penaltı pozisyonu da aynı organizasyonla gelişti. Bir şey bir kere oluyorsa şanstır, ikinci kez oluyorsa çalışılmış bir şeydir" diyerek açıkladı.

Beşiktaş'ın maça güçlü başladığını ifade eden Amorim, "İstediğimiz galibiyeti aldık. Beşiktaş bize göre oldukça kaliteli bir takım. Bizim tecrübe eksikliğimiz var. 4'üncü golden sonra galibiyeti aldığımıza emin oldum. Oyuncularımın kalitesiyle maçı aldık" dedi.

Maçta Lizbon takımının Coates ile kaydettiği ilk iki gol ve Beşiktaş'ın attığı tek gol de köşe vuruşundan geldi.

Lizbon takımının attığı üçüncü gol ise penaltıdan geldi. 41. dakikada kullanılan köşe vuruşunda Coates'in yaptığı kafa vuruşu, Vida'nın eline çarptı. Maçın hakemi Slavko Vincic, video hakemin uyarısıyla Sporting lehine penaltı kararı verdi. Sarabia ise takımının üçüncü golünü attı.

Beşiktaş'ta 45+1. dakikada Alex Teixeira'nın kaydettiği gol ise ofsayt olduğu gerekçesiyle sayılmadı.

Son golde ise rakibini az oyuncuyla yakalayan Sporting'te Paulinho'nun sert ve isabetli şutu maçın skorunu belirledi.

Kaynak, Getty Images

Beşiktaş daha önce Hollanda'da Ajax'a 2-0 ve Almanya'dan da Borussia Dortmund'a 2-1 kaybetmişti.