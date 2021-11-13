Türkiye Cebelitarık'ı 6-0 yendi, Norveç'i averajla geçip ikinciliğe yükseldi

11 dakika önce

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Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde G Grubu'ndaki dokuzuncu maçında Cebelitarık'ı 6-0 mağlup etti. Grubun diğer maçında Norveç sahasında Letonya'yla 0-0 berabere kaldı. Türkiye bu sonuçlarla grupta son maçlar öncesi Norveç'i averajla geçerek ikinci sıraya yükseldi.

A Milli Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Cebelitarık karşısında, Letonya maçında ilk 11'de yer alan Berat Özdemir ve sakatlığı bulunan Cengiz Önder'in yerine Halil Dervişoğlu ile Barış Alper Yılmaz'a ilk 11'de yer verdi.

Türkiye karşılaşmaya Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Caner Erkin, Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu, Hakan Çalhanoğlu, Barış Alper Yılmaz, Halil Dervişoğlu ve Burak Yılmaz ilk 11'iyle çıktı.

Ay-Yıldızlılar 11. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle 1-0 öne geçti. Cebelitarık'ın 10 kişi kalması sonrası baskıyı daha da artıran Türkiye, 38 ve 41. dakikada Halil Dervişoğlu'nun golleriyle ilk yarıyı 3-0 önde kapattı.

64. dakikada Merih Demiral'ın golüyle farkın dörde çıkmasının ardından 69. dakikada Burak Yılmaz'ın yerine Serdar Dursun, Halil Dervişoğlu'nun yerine Kenan Karaman oyuna girdi.

Serdar Dursun, 81. dakikada Türkiye'nin beşinci golünü attı. Mert Müldür'ün 84. dakikadaki golüyle de fark altıya çıktı.

Türkiye Cebelitarık'ı 6-0 yenerek puanını 18'e, averajını ise +10'a çıkardı. Aynı puana sahip Norveç'in averajı ise +9.

G Grubu'ndaki son maçlarda Salı günü TSİ 22.45'te Karadağ-Türkiye, Hollanda-Norveç ve Cebeliltarık-Letonya maçları oynanacak.

Play-off

2022 FIFA Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından 13 takım katılacak.

Gruplarını lider tamamlayan 10 takım, finallere doğrudan katılıyor.

Play-off turu maçlarında, elemelerde gruplarını ikinci sırada tamamlayan 10 takım ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 2 takım yer alacak.

Gruplarını ikinci sırada tamamlayanlardan en fazla puana sahip 6 takım, play-off turu için çekilecek kuraya seribaşı olarak katılacak.

12 takım play-off turunda üç gruba ayrılacak. 24-29 Mart tarihlerinde oynanacak yarı final ve final maçlarını kazanan üç takım da Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanacak.

Katar'ın ev sahipliği yapacağı 2022 Dünya Kupası, bugüne kadarki turnuvaların aksine yazın düzenlenmeyecek.