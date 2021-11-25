UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray, evinde Marsilya'yı yenerek gruptan çıkmayı garantiledi

36 dakika önce

Galatasaray bu skorla birlikte bir üst tura çıkmayı garantiledi.

Sarı kırmızılı takımın gollerini 12'nci dakika Cicaldau, 30'uncu dakikada Caleta-Car kendi kalesine, 64'üncü dakikada Feghouli ve 83'de de Babel kaydetti.

Marsilya'da ise Milik 68 ve 85'inci dakikalarda topu Galatasaray ağlarına göndermeyi başardı.

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Fransızlar, İstanbul'da aldığı bu mağlubiyetle Avrupa Ligi'ne veda etti.

Grubun diğer maçında Lazio da, Rusya deplasmanında Lokomotiv Moskova'yı 3-0'la geçti.

Galatasaray son maçında İtalya temsilcisi Lazio ile Roma'da karşılacak. Bu maç grup birincisini belirleyecek.

Bir diğer Türk temsilcisi Fenerbahçe de Yunanistan deplasmanında Olympiakos ile karşı karşıya geliyor.