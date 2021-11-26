Türkiye'nin Dünya Kupası play-off yarı finalindeki rakibi belli oluyor

14 dakika önce

Ay Yıldızlıların yarı finaldeki olası rakipleri arasında, kuraya seri başı olarak katılan Portekiz , İskoçya , İtalya , Rusya , İsveç ve Galler bulunuyor.

Kuraya Türkiye'nin yanı sıra Polonya, Kuzey Makedonya, Ukrayna, Çek Cumhuriyeti ve Avusturya da seri başı olmayan takımlar olarak kuraya katılacak.