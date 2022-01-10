Fatih Terim: Galatasaray'da tecrübeli teknik direktör ile yollar ayrıldı

10 Ocak 2022, 15:42 +03 Güncelleme 28 dakika önce

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Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim ile yolların ayrıldığını duyurdu. Böylelikle kulüpteki dördüncü Fatih Terim dönemi sona ermiş oldu.

Yönetim tarafından yapılan açıklamada deneyimli teknik direktör ile ayrılık kararının karşılıklı anlaşmayla alındığı belirtildi.

Kulübün açıklamasında, "Galatasaray için birlikte yürüdüğümüz bu yolda, ülkemize ve kulübümüze sayısız büyük başarılar yaşatan; bu sezon da Avrupa'da hepimizi gururlandıran bir başarıya imza atan Galatasaraylı Fatih Terim'in fikir ve tecrübelerinden her zaman faydalanmaya devam edeceğiz" ifadeleri yer aldı.

BeIN Sports muhabirinin aktardığına göre Galatasaray Başkanı Burak Elmas ile Terim arasında bugün yaklaşık 15 dakika süren bir toplantı da gerçekleştirildi.

Son haftalarda ligde kötü bir performans gösteren Galatasaray'da yönetim ve Terim, kaybedilen Giresunspor maçı sonrasında protesto edilmişti.

Son şampiyon Beşiktaş ve Fenerbahçe de geçtiğimiz haftalarda teknik direktörleriyle yollarını ayırdı.

İlk olarak Mayıs 1996'da sarı kırmızılı takımın başına geçen Terim, 4 farklı dönemde Galatasaray futbol takımını çalıştırdı.

68 yaşındaki Terim kariyeri boyunca Galatasaray'la 8 Lig, 3 Türkiye Kupası, 4 Süper Kupa ve bir de UEFA Kupası kazandı.

Son olarak Igor Tudor'un ayrılmasıyla boşalan teknik direktörlük koltuğuna Aralık 2017'de oturan Terim, geçen sezon şampiyonluğu averaj farkıyla Beşiktaş'a kaptırmıştı.

Ligdeki kötü gidişat

Galatasaray, bu sezon ise Süper Lig'de 20 maç sonunda topladığı 27 puanla 12'nci sırada yer alıyor.

Terim yönetimindeki Galatasaray, ligdeki başarısız grafiğine karşın Avrupa'da çok farklı bir tablo çiziyor.

UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasını namağlup lider tamamlayan Sarı Kırmızılılar son 16'ya kalmaya hak kazandı.

Terim'in takımı ligde oynadığı son 9 maçta 4 mağlubiyet, 4 beraberlik ve yalnızca 1 galibiyet alabildi.

Türkiye Kupası'nda ise TFF 1. Lig'in sondan ikinci sırasında yer alan Denizlispor'a kaybeden Galatasaray, ilk maçında kupaya veda etti.

13'üncü hafta maçında evinde Fenerbahçe'ye 2-1 kaybettiği maçta davranışları nedeniyle 6 maç men cezası alan Terim, Cumartesi günü oynanan Giresunspor maçında takımının başına geri döndü.

Giresunspor karşısında alınan 1-0'lık yenilgi ise taraftarın tepkisine yol açtı.

Taraftarlar, maçın son dakikalarında "Söylesene Fatih hoca takım niye oynamıyor?" sloganlarıyla Terim'i protesto ederken, mağlubiyetin ardından da yönetimi de istifaya davet etti.

Ligdeki kötü gidişatın ardından basında yolların ayrılacağı yönünde bazı haberler çıksa da, gerek Fatih Terim gerekse de kulüp başkanı Burak Elmas çıkan bu iddiaları yaptıkları açıklamalarla yalanladı.

Giresunspor maçının ardından yaptığı basın toplantısında Terim, "Ne Galatasaray Futbol Takımı ne de ben bu gidişata alışkınız. Tepkileri bu yüzden olsa gerek ancak her şeye rağmen her durumda taraftarın sahip çıkmasını beklerim" ifadelerini kullandı.

Taraftarların sloganlarına da değinen Terim, "İlk yarının son maçlarındaki oyunlarımıza bakınca kimsenin 'Bu takım neden oynamıyor?' deme hakkı yok. 'Bu takım ne kaçırıyor?' deme hakkı var" diye konuştu.