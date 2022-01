Domenec Torrent: Galatasaray'da Fatih Terim sonrası teknik direktörlük için adı geçen Pep Guardiola'nın eski yardımcısı

20 dakika önce

Domenec Torrent, ABD'de New York City takımını çalıştırdı

2018 yılında Manchester City'den ayrılan Torrent, ABD'de New York City, Brezilya'da da Flamengo'yu çalıştırdı. Kasım 2020'de Flamengo'dan ayrılan Torrent, o tarihten bu yana herhangi bir takımda görev almadı.

İsmi ilk olarak Terim'in yardımcılığı için geçti

'Futbolu Pep'le benzer görüyorum'

ABD ve İngiltere'de yayın yapan spor sitesi The Athletic'in Manchester City Muhabiri Sam Lee, BBC Türkçe 'ye Torrent'in futbol kimliğini anlattı.

'Pep'e net bir resim çizdi'

'Olmazsa olmaz şey mücadele ve söylenenleri yapmak'

New York City ve Flamengo'nun başındayken de Torrent'i takip eden Lee, onun oynattığı futbolun da Pep'inkiyle benzerlik gösterdiğini vurguluyor.

"Onun söylediklerini yapmaya istekli olmanız gerekir. Flamengo'da öne çıkan oyuncularla her zaman oynamadı. Çünkü o futbolcular, gerek topla oynarken gerekse de baskı yaparken Torrent'in kendilerinden istediği şeyleri yerine getirmedi. Ama aynı Pep gibi, koşmaya arzulu biri değilseniz oynamazsınız. Eğer çaba gösteriyorsanız, bu o zaman iyi bir şeydir."

Torrent de röportajında belirgin bir şekilde her maça kazanmak için çıktığını vurguluyor ve "Takımlarım deplasmanda da evinde gibi oynar" diyor.

'New York'a sadece kazanmak için gitmedim'

Lee, New York City ve Flamengo'da teknik direktörlük yapmasının Torrent'e bir takımı tek başına yönetecek kadar tecrübe kazandırıp kazandırmadığı yönündeki soruya "Kesinlikle, evet" cevabını veriyor.

Torrent'in New York City'de göz alıcı bir futbola imza attığını belirten Lee, bunun çok kolay bir şey olmadığını belirtiyor ve şunları ekliyor:

"Her şeyden önce işe yarayan şey tarzımızdı. Benim için en önemli şey de buydu. New York'a sadece kazanmak için gitmedim. New York'a bir oyun tarzı yaratmaya çalışmak, taraftarları heyecanlandırmak için gittim. Bunu da yaptığımızı düşünüyorum."