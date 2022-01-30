Rafael Nadal, tarihi bir geri dönüşle Avustralya Açık'ı kazandı

30 Ocak 2022, 18:13 +03 Güncelleme 42 dakika önce

İspanyol tenisçi Rafael Nadal, Avustralya Açık finalinde 2-0 geriden geldiği maçta Rus rakibi Daniil Medvedev'i 3-2 ile yenerek kariyerindeki 21'inci Grand Slam şampiyonluğunu elde etti.

Nadal bu zaferi ile 20'şer kez Grand Slam kazanan Roger Federer ve Novak Djokovic'i geride bırakarak erkekler tenisinde en çok Grand Slam kazanan tenisçi olma ünvanını elde etti.

Rod Laver Arena'da oynanan maçta ilk seti 2-6 kaybeden Nadal, 5-7'lik tie break'in sonucunda 84 dakika süren ikinci seti de 6-7 kaybetti.

Bunun ardından muhteşem bir geri dönüşe imza atan 35 yaşındaki tenisçi, üçüncü ve dördüncü setleri 6-4 ile kazandı.

Son seti de 7-5 ile almayı bilen Nadal, 5 saat 24 dakika süren maçın sonunda ikinci kez Avustralya Açık şampiyonluğunu ilan etti.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Nadal, 5 saat 24 dakika süren maçın ardından Avustralya Açık'ı zaferle tamamladı.

Nadal'ın bu zaferi görkemli kariyeri için en şaşırtıcı Grand Slam zaferlerinden birisi olarak tarihe geçecek.

Vizesi iptal edilerek sınır dışı edilen Novak Djokovic ve sakatlığı bulunan Roger Federer'in yokluğunda, erkekler tenisinde en çok Grand Slam kazanan tenisçi ünvanında büyük rakiplerinin bir adım önüne geçti.

İspanyol tenisçinin Fransa Açık'ta 13, ABD Açık'ta 4, Wimbledon ve Avustralya Açık'ta ise 2'şer zaferi bulunuyor.

Nadal, birkaç ay önce kariyerini sona erdirebilecek ciddi bir sakatlık da yaşamıştı.

Bu sakatlığı nedeniyle 2021'in son 7 ayında ancak 1 turnuvaya katılabilen Nadal, Aralık ortasında da koronavirüs nedeniyle rahatsızlık geçirmişti.

'1,5 ay önce son Avustralya Açık turnuvam olduğunu söyleyebilirdim ama bugün bunu söylemeyeceğim'

Yerel saatle 01.11'de biten maçın ardından Nadal, gözyaşlarını tutamadı.

Kupa töreninde konuşan İspanyol raket, rakibinden övgü dolu sözlerle bahsetti ve "Sen harika bir şampiyonsun. Ama şüphem yok ki, günün birinde bu kupayı sen de kaldıracaksın. Seni ve takımını tebrik ediyorum. Benim tenis kariyerimin en duygusal maçlarından biriydi ve bu kortu seninle paylaşmak bir onurdu" dedi.

1,5 ay önce bunun son Avustralya Açık turnuvası olduğunu söyleyebileceğini aktaran Nadal şöyle devam etti:

"Ama hayır, bugün bunu söylemeyeceğim"

'Seviye gerçekten çok yüksekti'

Amerika Açık'ı kazandıktan sonra üst üste ikinci şampiyonluğu için korta çıkan 25 yaşındaki Medvedev ise "5,5 saat sonra konuşmak zor. Rafa'yı tebrik etmek istiyorum, yaptığın şey harikaydı!" diye konuştu.

Oynamaya çalıştığını ancak gerçekten çok yorulduğunu belirten Rus raket, "Seviye gerçekten çok yüksekti" dedi.

Kaynak, Getty Images

Nadal'a dönen Medvedev şunları dile getirdi:

"Azıcık dahi olsa yoruldu mu acaba çok merak ediyorum. İki setten sonra seviyeyi iyice yükselttin, yorulursun diye düşündüm. Harika bir şampiyonsun!"

Nadal, 2019 ABD Açık'ta da Rus rakibini 3-2 yenmişti.

'Gurur duyuyorum'

İsviçreli tenisçi Roger Federer de, "arkadaşım ve büyük rakibim" dediği Nadal'ın zaferini Instagram'da paylaştığı mesajla kutladı:

"Birkaç ay önce ikimizin de koltuk değneğine ihtiyacı olduğu hakkında birbirimize şaka yapıyorduk. İnanılmaz. Bir şampiyonu asla küçümsemeyin. Adanmışlığın ve mücadele ruhun bana ve dünyadaki diğer çok sayıda tenisçiye ilham veriyor.

"Bu dönemi seninle paylaştığım için onur duyuyorum ve seni daha fazlasını kazanmak için zorlamak benim için bir onurdu. Tıpkı son 18 yılda senin, benim için yaptığın gibi. Eminin çok daha fazla zafer elde edeceksin, ama şimdi bunu kutlama zamanı."