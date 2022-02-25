Galatasaray, Avrupa Ligi'nde Barcelona'yla eşleşti

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Avrupa Ligi'nde Lazio, Lokomotif Moskova ve Marsilya'nın yer aldığı gruptan üç galibiyet ve üç beraberlik alarak yenilgisiz çıkan Galatasaray, seri başı olduğu için ilk maçı 10 Mart'ta deplasmanda oynayacak.