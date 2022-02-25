Galatasaray, Avrupa Ligi'nde Barcelona'yla eşleşti

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Kaynak, Getty Images

Galatasaray, Avrupa Ligi son 16 turunda dünya futbolunun devlerinden Barcelona'yla eşleşti.

Avrupa Ligi'nde Lazio, Lokomotif Moskova ve Marsilya'nın yer aldığı gruptan üç galibiyet ve üç beraberlik alarak yenilgisiz çıkan Galatasaray, seri başı olduğu için ilk maçı 10 Mart'ta deplasmanda oynayacak.

İkinci maç ise, 17 Mart'ta İstanbul'da.

Kaynak, Getty Images

Fotoğraf altı yazısı,

İki takım en son Kasım 2002'de Nou Camp stadyumunda karşılaşmış, Barcelona maçı 3-1 kazanmıştı

Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih, Benfica ve Dinamo Kiev'in bulunduğu grubu üçüncü sırada tamamlayan Barcelona, Avrupa Ligi'nde play-off eşleşmesinde evinde 1-1 berabere kaldığı Napoli'yi deplasmanda 4-2 yenerek son 16 tutuna kalmıştı.

Avrupa Ligi'ndeki diğer eşleşmeler ise şöyle:

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Haberin sonu

  • Rangers-Kızılyıldız
  • Braga-Monaco
  • Porto-Lyon
  • Atalanta-Bayer Leverkusen
  • Sevilla- West Ham United
  • Barcelona-Galatasaray
  • Leipzig-Spartak Moskova
  • Real Betis-Eintracht Frankfurt

Turnuvanın finali 18 Mayıs'ta İspanya'nın Sevilla kentinde oynanacak.

Avrupa Konferans Ligi'ndeki son 16 eşleşmeleri de bugün belli olacak.

Turnuvada Türkiye'yi temsil eden tek takım olan Fenerbahçe, Slavia Prag'a dün deplasmanda 3-2 yenildikten sonra elenmişti.

Sarı lacivertliler 17 Şubat'ta evindeki ilk maçı da 3-2 kaybetmişti.

Konferans Ligi'nin finali 25 Mayıs'ta Arnavutluk'un başkenti Tiran'da yapılacak.