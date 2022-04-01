Katar 2022: Dünya Kupası'nda gruplar belli oldu

1 Nisan 2022, 20:48 +03

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FIFA 2022 Dünya Kupası'nda kura çekimi bugün yapıldı.

Kupanın son galibi Fransa D Grubu'nda Danimarka ve Tunus'la karşılaşacak.

Kasım ayında Katar'da başlayacak turnuvada gruplar şöyle:

A Grubu : Katar, Ekvador, Hollanda, Senegal

: Katar, Ekvador, Hollanda, Senegal B Grubu : İngiltere, İran, ABD, İskoçya/Galler/Ukrayna

: İngiltere, İran, ABD, İskoçya/Galler/Ukrayna C Grubu : Arjantin, Suudi Arabistan, Meksika, Polonya

: Arjantin, Suudi Arabistan, Meksika, Polonya D Grubu : Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri/Avustralya/Peru, Danimarka, Tunus

: Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri/Avustralya/Peru, Danimarka, Tunus E Grubu : İspanya, Kosta Rika/Yeni Zelanda, Almanya, Japonya

: İspanya, Kosta Rika/Yeni Zelanda, Almanya, Japonya F Grubu : Belçika, Kanada, Fas, Hırvatistan

: Belçika, Kanada, Fas, Hırvatistan G Grubu : Brezilya, Sırbistan, İsviçre, Kamerun

: Brezilya, Sırbistan, İsviçre, Kamerun H Grubu: Portekiz, Gana, Uruguay, Güney Kore

B, D ve E gruplarında yer alacak son takımlar henüz belli olmadı.

Dünya Kupası elemelerinde İskoçya ile Ukrayna arasında oynanacak eleme maçı, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle Haziran ayına ertelenmişti.

Maç Haziran'da oynanabilirse, karşılaşmanın galibi Galler ile bir eleme daha oynayacak.

Bu maçlar, Birleşik Krallık'ın parçası olan İngiltere ile İskoçya veya Galler'in Dünya Kupası'nda da karşı karşıya gelme ihtimalini doğuruyor.

İngiltere geçen yıla ertelenen EURO 2020'de de İskoçya ile aynı grupta kalmış, karşılaşma golsüz berabere bitmişti. İngiliz milli takımı çeyrek finalde de Ukrayna'yı 4-0 yenmişti.

İngiltere daha önce İskoçya, Galler veya Ukrayna ile Dünya Kupası'nda hiç karşılaşmamıştı.

Diğer iki gruptaki son takımlar ise, Covid-19 sonucu fikstürlerin ertelenmesi nedeniyle henüz belirlenemedi.

BBC Radio 5 yorumcusu, eski Galler forveti Nathan Blake, İngiltere'nin kurasının çok şanslı gözüktüğünü söylüyor.