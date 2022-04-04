Nihat Özdemir: TFF Başkanı istifa etti, Servet Yardımcı seçime kadar vekaleten görevi yürütecek

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, bugün yapılan yönetim kurulu toplantısı sonrası istifa etti.

TFF'den yapılan yazılı açıklamada, yapılacak yeni seçime kadar başkanlık görevine Başkan Vekili Servet Yardımcı'nın vekalet edeceği belirtildi.

AA'nın haberine göre Yardımcı'dan boşalan başkan vekilliği görevine ise Mustafa Çağlar'ın getirildiği kaydedildi.

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Görev süresi Haziran 2023'te doluyordu

Özellikle naklen yayın ihalesiyle ilgili tartışmalar ve Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus ve Ali Palabıyık dahil 13 hakem hakkında verdiği liste dışı bırakma kararı son dönemde TFF'ye yönelik eleştirilerin artmasına neden olmuştu.

Başta Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Başkanı Burak Elmas olmak üzere bazı kulüp başkanları, bir süredir Özdemir'in istifasını istiyordu.