Real Madrid Chelsea'yi uzatmada, Villarreal Bayern Münih'i son dakikalarda eleyerek Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükseldi

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Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükselen ilk iki takım, Villarreal ve Real Madrid oldu. Villarreal, turnuvanın favorilerinden Bayern Münih'i eleyerek büyük bir sürprize imza attı. Real Madrid ise Chelsea karşısında çok zor anlar yaşamasına ve sahasında uzatmada yenilmesine karşın tur atladı.