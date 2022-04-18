Sabri Çelik: MHK'nın yeni başkanı kimdir?

MHK üyeleri ise Muhittin Boşat, Murat Ilgaz, Erol Ersoy, Orhan Erdemir, İsmet Arzuman, Hikmet Öksüzoğlu, İbrahim Çınar ve Dursun Cumali Sucu oldu.

TFF Başkanı Nihat Özdemir de iki hafta önce istifa etmişti.

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Sabri Çelik kimdir?

Asıl mesleği lise öğretmenliği olan Çelik, uzun yıllar çeşitli liglerde hakemlik yaptı.

Daha önce 2004-2005 yıllarında ve 2019'da yaklaşık 5 ay yine MHK Başkanlığı yapan Çelik, birçok kez Avrupa kupalarında oynanan maçlarda UEFA adına gözlemcilik yapmıştı.