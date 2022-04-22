Anadolu Efes-Armani Exchange Milan serisi İtalya basınında: 'Türklerle beraberlik sağlandı ama çok yüksek bir bedelle'

Övgü Pınar

Roma

22 Nisan 2022, 16:13 +03

Kaynak, EPA

THY EuroLeague play-off serisinin ikinci maçında Armani Exchange Milan Anadolu Efes'i 73-66 mağlup etti. Böylece seride durum 1-1 oldu. İlk maçı Anadolu Efes 64-48 kazanmıştı. Serinin üçüncü ve dördüncü maçları İstanbul'da oynanacak. İtalya basını, Milano'daki ilk iki maçla ilgili haber ve yorumlara sayfalarında geniş yer verdi.

Spor gazetesi Corriere dello Sport dünkü sonucu, maçı 21 sayıyla tamamlayan Shavon Shields'a atıfla "Shields, Milano'da mucize" başlığıyla duyurdu.

Corriere dello Sport, Armani Exchange Milan'ın "kahramanca bir maç" çıkararak son EuroLeague şampiyonu Efes'i alt etmeye başardığını yazdı.

La Gazzetta dello Sport da başlığında "Kahraman Milan" ifadesini kullandı. Gazete, "Efes, Shields'in büyüsü, Hall'un üçlüğü ve Hines'ın olağanüstü blokları sayesinde son dakikalarda nakavt oldu" dedi.

Sakatlıklar endişe yaratıyor

La Gazzetta dello Sport, Salı günü oynanacak serinin 3. maçına Armani Exchange Milan'ın 4-5 oyuncudan yoksun çıkabileceğini, İtalyan kulübünde endişe yaşandığını da vurguladı.

Armani Exchange Milan Başantrenörü Ettore Messina'nın maç sonrası, sakatlıklara atıfla "Seri neredeyse bitti" şeklindeki sözlerine yer veren gazete şöyle devam etti:

"Doğru. Evet, Olimpia dün akşam Türklerle beraberlik sağladı ama çok yüksek bir bedelle. Zaten mevcut olan çok sayıdaki sakatlığa dün akşam iki önemli oyuncu daha eklendi: Delaney ve Rodriguez."

Bu oyuncuların serinin gelecek haftaki üçüncü ve dördüncü maçlarında oynayıp oynayamayacağı yapılacak testler sonucu kesinleşecek.

'Dişleri ve tırnaklarıyla asıldı'

La Repubblica gazetesi, "Milano, Efes'i alt etti ve skoru eşitledi" başlıklı haberinde İtalyan ekibin dünkü maça "dişleri ve tırnaklarıyla asıldığını" ve sonuçta bir gurur gecesi yaşadığını yazdı. Armani Exchange Milan'ın özellikle son dakikalarda kalpleri zorlayan bir maç çıkararak önde giden Efes'i mağlup etmeyi başardığını belirtti.

La Repubblica da, Armani Exchange Milan'daki sakatlıklara ve gelecek maçta çok sayıda eksik oyuncu olacağına dikkat çekti.

Corriere della Sera, haberi "Armani'nin (AX Armani Exchange Milan) başarısı. Shields Efes'i cezalandırdı" başlığıyla yayımladı. Gazete, "Milano'nun öfkesi ve gururu, Efes ile seriyi ucu açık tuttu" diye yazdı.

Seride önümüzdeki hafta oynanacak iki maçı da kazanan takım, 19-21 Mayıs'ta Belgrad'da yapılacak THY EuroLeague Final Four'unda mücadele hakkı kazanacak.