Armani Exchange Milan'ı geçen Anadolu Efes dörtlü finalde

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Anadolu Efes, THY EuroLeague play-off çeyrek final serisi dördüncü maçında İtalyan temsilcisi temsilcisi Armani Excchange Milan'ı 75-70 yenerek, dörtlü finale katılma hakkı elde etti.

Serinin ilk maçında rakibini deplasmanda 64-48 yenen Anadolu Efes, 1-0 öne geçmiş, İtalya'daki ikinci karşılaşmayı Armani Exchange Milan 73-66 kazanarak durumu 1-1 eşitliğe getirmişti. Anadolu Efes, İstanbul'da rakibine 77-65 üstünlük kurarak seride 2-1 öne geçmişti.

Toplam 3 galibiyete ulaşacak takımın Final-Four'a yükseleceği seride ilk iki maç İtalya'da oynandı. Anadolu Efes ilk maçı 64-48 kazanarak seride 1-0 öne geçerken, İtalyan ekibi ikinci müsabakadan 73-66 üstün ayrıldı ve durumu 1-1 yaptı.

Anadolu Efes, İstanbul'da rakibine 77-65 üstünlük kurarak seride 2-1 öne geçti.

Bu serinin kazananı, Final-Four'da Olympiakos-Monaco eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak

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