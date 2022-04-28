Armani Exchange Milan'ı geçen Anadolu Efes dörtlü finalde

THY EuroLeague play-off serisinin ikinci maçında Armani Exchange Milan Anadolu Efes'i 73-66 mağlup etti. Böylece seride durum 1-1 oldu. İlk maçı Anadolu Efes 64-48 kazanmıştı. Serinin üçüncü ve dördüncü maçları İstanbul'da oynanacak. İtalya basınındaki yorumları Roma'dan Övgü Pınar derledi.

22 Nisan 2022