Chelsea, Amerikalı iş insanı Todd Boehly'nin başında olduğu konsorsiyumla anlaştı

21 dakika önce

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Todd Boehly

Los Angeles Dodgers beyzbol takımının sahipleri arasında yer alan Amerikalı iş insanı Todd Boehly'nin başında olduğu konsorsiyum, Chelsea futbol takımı için 4,25 milyar pound ödeyecek.

Chelsea, Futbol Kulübü, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilinen eski sahibi Rus oligark Roman Abramoviç'e yaptırım uygulanmadan önce satılığa çıkarılmıştı.

Abramoviç'e yaptırım uygulanacağına dair haberler, 24 Şubat'ta Rusya'nın Ukrayna işgaliyle birlikte başlamıştı.

Chelsea'den yapılan açıklamada, yani sahiplerin kulübün hisseleri için 2,5 milyar pound ödeyeceği duyuruldu.

Diğer kısmı ise dondurulmuş bir banka hesabına aktarılarak bir yardım kuruluşuna bağışlanacak.

Konsorsiyumun başında Boehly var ancak hisselerinin çoğunluğunun, Kaliforniya'dan bir kredi ve sermaye yönetimi şirketi Clearlake Capital'de olması planlanıyor. Diğer yatırımcılar arasında ABD'li milyarder ve Los Angeles Dodgers'ın diğer sahiplerinden Mark Walter ile İsviçreli milyarder Hansjoerg Wyss de var.

BBC Spor'un öğrendiğine göre yeni sahipleri, 2032'ye kadar çoğunluk hissesini satmama kararı aldı.

Konsorsiyum, Premier Lig'de yer alan kulübe 1,75 milyar pound yatırım yapacağını, bu yatırımın kulübün stadyumu olan Stamford Bridge'i, eğitim akademisini, kadın futbol takımını ve kadın takımının stadyumu olan Kingsmeadow'u da kapsayacağını; Chelsea Vakfı'na da yardımların devam edeceklerini açıkladı.

Açıklamasında Chelsea , satışın Mayıs sonunda sonuçlanacağını duyurdu. Satışın tamamlanması için İngiltere futbol otoritesinin ve İngiliz hükümetinin de onayı gerekiyor.

Şu an Chelsea, İngiliz hükümetinden aldığı ve 31 Mayıs'ta geçerliliği sona erecek olan özel bir lisansla çalışıyor. Ancak satış ay sonuna gerçekleşmezse, kulübün lisansı uzatma şansı var.

Kaynak, Darren Lavery Fotoğraf altı yazısı, Todd Boehly

Amerikalı yatırımcı ve iş insanı Boehly, Forbes dergisine göre net varlığını 4,5 milyar dolar olarak açıklamıştı. Boehly, Dodgers'ın yanı sıra ABD kadın basketbol takımı Los Angeles Sparks ve meşhur NBA takımlarından Los Angeles Lakers'ın da sahipleri arasında.