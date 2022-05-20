Milli boksörler Buse Naz Çakıroğlu, Ayşe Çağırır, Hatice Akbaş, Busenaz Sürmeneli ve Şennur Demir dünya şampiyonu oldu

20 Mayıs 2022, 23:20 +03 Güncelleme 20 dakika önce

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Şennur Demir

Türkiye Kadın Boks Milli Takımı, Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda toplamda 5 altın 2 bronz madalya kazanarak takım halinde Dünya şampiyonu oldu.

Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından İstanbul'da düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası bugün oynanan final karşılaşmaları ile sona erdi.

Şampiyonanın son gününde ringe çıkan Türk boksörlerin tamamı altın madalya kazandı.

Günün ilk karşılaşmasında 50 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, finalde Kolombiyalı Ingrit Lorena Valencia Victoria'yı 5-0 mağlup ederek altın madalyayı boynuna geçirdi.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Buse Naz Çakıroğlu zaferin ardından "Önümüzde çok önemli turnuvalar var. Akdeniz Oyunları ve Avrupa Şampiyonası gibi. Tabii bunların hepsi Paris Olimpiyatları için. Burada şampiyon olmamız Paris için de umut ışığı oldu" dedi

54 kiloda ise Hatice Akbaş, finalde Romanya'dan Lacramioara Perijoc'u 3-2 mağlup ederek dünya şampiyonu oldu.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Hatice Akbaş galibiyetin ardından " Yaşım henüz çok genç, buna rağmen güzel bir sonuç elde ettiğimi düşünüyorum" diye konuştu

Üçüncü madalya ise Olimpiyat şampiyonu boksör Busenaz Sürmeneli'den geldi.

Sürmeneli, 66 kilo finalinde Charlie Cavanagh'ı bitime 45 saniye kala hakem kararıyla mağlup edip altın madalyayı elde etti.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Busenaz Sürmeneli müsabakanın ardından "Seyircilere boksun ne kadar güzel bir spor olduğunu göstermek istiyorum" dedi

Bugünkü madalyayı getiren +81 kiloda Şennur Demir, final maçında Faslı Khaija Mardi'yi 4-1 mağlup ederek kürsünün en üst basamağında yer alma başarısı gösterdi.

Demir müsabakanın ardından "27-28 yaşında spora başladım. Yıllardır bunun hayalini kurdum. Bir sürü sakatlık geçirdim, bırakma evresine geldim. Yaşım geç olduğu için bırakmamı söyleyenler çok oldu. 39 yaşındayım. İnsanın kalbinde neye inandığının önemi vardır, yaşın önemi yoktur. Ben 34 yaşında dünya üçüncüsü, 36 yaşında dünya ikincisi ve 39 yaşında dünya şampiyonu oldum" diye konuştu.

Ayşe Çağırır ise dün akşam 48 kilo final maçında Kazakistan'dan Alua Balkibekova'yı yenerek altın madalyaya ulaşmıştı.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Ayşe Çağırır dünkü zaferinin ardından "Kariyerimin ilk şampiyonluğu. Ev sahibiyiz, bunun avantajını kullandık ama yüreğimizi ortaya koymalıyız" demişti

Milli takım boksörlerinden Sema Çalışkan ve Elif Güneri ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Bu sonuçların ardından turnuvaya 12 boksör ile katılan Türkiye'de 7 sporcu madalya kürsüsünde yer almayı başardı.

Şampiyona boyunca başarılı bir grafik çizen milli takım, toplamda 5 altın 2 bronz madalya kazanarak takım halinde zirvede yer aldı.