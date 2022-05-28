UEFA Şampiyonlar Ligi finali: Liverpool - Real Madrid Paris'te kupa peşinde

23 dakika önce

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İngiliz futbol kulübü Liverpool ile İspanyol Real Madrid, bu akşam Fransa'nın başkentinde Avrupa futbolunun en prestijli kupasını alabilmek için karşı karşıya geliyor.

Liverpool daha önce 6 kez Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırdı. Real Madrid'in ise 13 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu bulunuyor.

Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti ise kariyerindeki 4. şampiyonlar ligi kupasını kazanarak tarihe geçmek peşinde.

Maç için çoğu biletsiz yaklaşık 60 bin Liverpool taraftarının Paris'e gittiği tahmin ediliyor.

Liverpool teknik direktörü Jürgen Klopp "Hepimiz çok iyi hissediyoruz. Sağlıklıysanız, ve çocuklar kesinlikle öyle, hayat size durmadan yeni fırsatlar sunar ve bu kez de bize Şampiyonlar Ligi finali fırsatını sundu. Çok zor ve özel bir mücadele, her şeyimizle oynayıp sonucu göreceğiz" dedi.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Liverpool'un maç öncesi antrenmanlarından bir kare

Ancelotti ise "İki muhteşem takım karşıya karşıya gelecek. Daha cesur ve karakter sahibi olan ise kazanacak" diye konuştu.

Bu, Liverpool ve Real Madrid'in karşıya karşıya geldiği 3. Şampiyonlar ligi finali olacak.

2018'deki finalde Real Madrid, Liverpool'u 3-1 yenmişti.

1981'de Paris'te oynanan finalde ise Liverpool Real Madrid'i 1-0 yenerek kupayı kaldırmıştı.

Liverpool 2021-2022 sezonunda oynadığı toplam 62 maçta sadece 3 yenilgi aldı.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Real Madrid antrenmanından bir kare

Real Madrid ise oynadığı 12 şampiyonlar ligi maçında 4 yenilgi alsa da finale çıkmayı başardı.

Bahislerde ise Liverpool'a Real Madrid karşısında daha çok şans veriliyor.

Maç TSİ 22.00'de başlayacak. Karşılaşmayı dünya genelinde 400 milyon kişinin takip edeceği tahmin ediliyor.

İlk olarak Rusya'nın St Petersburg kentinde oynanması planlanan maç, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle Rusya'ya tepki olarak Fransa'ya alınmıştı. Paris'in karşılaşmaya hazırlanmak için 3 ayı vardı.

Maç sırasında yaklaşık 7 bin polisin görev yapması bekleniyor.

75 bin kapasitesi stadyumda takımlara 20 biner bilet verildi ve 12 bin bilet de diğer futbolseverler için ayrıldı.

Kalan 23 bin bilet ise ulusal dernekler, sponsorlar, yayıncılar ve UEFA'nın resmi konukseverlik programına dağıtıldı.