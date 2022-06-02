Uluslar Ligi: Türkiye'nin rakipleri kimler, turnuvanın formatı nasıl?

2 Haziran 2022, 13:13 +03 Güncelleme 7 dakika önce

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2022-23 UEFA Uluslar Ligi, 1 Haziran'da oynanan Polonya-Galler maçıyla başladı.

Türkiye; C Ligi'nde Lüksemburg, Litvanya ve Faroe Adaları ile aynı grupta bulunuyor.

Ay Yıldızlılar gruptaki ilk maçında 4 Haziran Cumartesi günü Faroe Adaları'yla karşılaşacak. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak maç TSİ 21.45'te başlayacak. Türkiye'nin gruptaki diğert maçlarının tarihleri şöyle:

7 Haziran: Litvanya-Türkiye

11 Haziran: Lüksemburg-Türkiye

14 Haziran: Türkiye-Litvanya

22 Eylül: Türkiye-Lüksemburg

25 Eylül: Faroe Adaları-Türkiye

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Peki UEFA Uluslar Ligi'nin formatı nasıl ve Türkiye'nin ligdeki konumu nasıl değişti?

4 ligde 55 takım

UEFA Uluslar Ligi, Avrupa'daki milli takımlarının katılımı ile iki yılda bir oynanıyor.

Uluslar Ligi'ni 2018-19 sezonunda Portekiz, 2020-21 sezonunda Fransa kazandı.

Toplam 55 takımın yer aldığı ligde başarı sıralamasına göre A, B, C ve D olmak üzere dört alt lig bulunuyor.

A, B ve C liglerinde dörder takımdan oluşan dörder grup var. İki gruptan oluşan D liginde ise bir grupta dört, bir grupta üç takım yer alıyor.

A Ligi'nde her grubun lideri, bir sonraki yılın finallerini oynarken, B, C ve D liglerinde grup birincileri de bir üst lige yükseliyor.

A ve B gruplarını son sırada bitirenler doğrudan küme düşerken, C ligini son sırada bitirenler ise küme düşmemek için play-off oynuyor.

Bu yıl B Ligi'nin ikinci grubunda yer alan Rusya, Ukrayna işgali nedeniyle turnuvalardan men edilince grupta son sıraya yerleştirildi.

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Türkiye'nin performansı nasıl?

İlk olarak B Ligi'nde turnuvaya başlayan Türkiye, Kuzey İrlanda'nın lider bitirdiği üçüncü grupta, Danimarka ve Çek Cumhuriyeti'nin ardından grubu dördüncü sırada bitirdi. Ancak format değişikliği nedeniyle Ay Yıldızlılar bu yıl küme düşmedi.

İkinci sezonunda B Ligi'nde mücadele eden Türkiye, Macaristan, Rusya ve Sırbistan'ın ardından grubu dördüncü sırada bitirdi ve C Ligi'ne düştü.

Maçlar ne zaman?

Eylül ayında tamamlanacak maçların ardından yarı finaller 14 ve 15 Haziran 2023'te oynanacak. 18 Haziran'da ise final ve üçüncülük maçı yapılacak.

Galler, Belçika, Hollanda ve Polonya finallere ev sahipliği yapmak için başvuru yaptı.

Ligdeki gruplar şu şekilde:

A Ligi

A1: Fransa, Danimarka, Hırvatistan, Avusturya

A2: İspanya, Portekiz, İsviçre, Çek Cumhuriyeti

A3: İtalya, Almanya, İngiltere, Macaristan

A4: Belçika, Hollanda, Polonya, Galler

B Ligi

B1: Ukrayna, İskoçya, İrlanda Cumhuriyeti, Ermenistan

B2: İzlanda, Rusya*, İsrail, Arnavutluk

B3: Bosna Hersek, Finlandiya, Romanya, Karadağ

B4: İsveç, Norveç, Sırbistan, Slovenya

C Ligi

C1: Türkiye, Lüksemburg, Litvanya, Faroe Adaları

C2: Kuzey İrlanda, Yunanistan, Kosova, Kıbrıs

C3: Slovakya, Belarus, Azerbaycan, Kazakistan

C4: Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Gürcistan, Cebelitarık

D Ligi

D1: Liechtenstein, Moldova, Andorra, Letonya