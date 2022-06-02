Uluslar Ligi: Türkiye'nin rakipleri kimler, turnuvanın formatı nasıl?
2022-23 UEFA Uluslar Ligi, 1 Haziran'da oynanan Polonya-Galler maçıyla başladı.
Türkiye; C Ligi'nde Lüksemburg, Litvanya ve Faroe Adaları ile aynı grupta bulunuyor.
Ay Yıldızlılar gruptaki ilk maçında 4 Haziran Cumartesi günü Faroe Adaları'yla karşılaşacak. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak maç TSİ 21.45'te başlayacak. Türkiye'nin gruptaki diğert maçlarının tarihleri şöyle:
- 7 Haziran: Litvanya-Türkiye
- 11 Haziran: Lüksemburg-Türkiye
- 14 Haziran: Türkiye-Litvanya
- 22 Eylül: Türkiye-Lüksemburg
- 25 Eylül: Faroe Adaları-Türkiye
Peki UEFA Uluslar Ligi'nin formatı nasıl ve Türkiye'nin ligdeki konumu nasıl değişti?
4 ligde 55 takım
UEFA Uluslar Ligi, Avrupa'daki milli takımlarının katılımı ile iki yılda bir oynanıyor.
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Uluslar Ligi'ni 2018-19 sezonunda Portekiz, 2020-21 sezonunda Fransa kazandı.
Toplam 55 takımın yer aldığı ligde başarı sıralamasına göre A, B, C ve D olmak üzere dört alt lig bulunuyor.
A, B ve C liglerinde dörder takımdan oluşan dörder grup var. İki gruptan oluşan D liginde ise bir grupta dört, bir grupta üç takım yer alıyor.
A Ligi'nde her grubun lideri, bir sonraki yılın finallerini oynarken, B, C ve D liglerinde grup birincileri de bir üst lige yükseliyor.
A ve B gruplarını son sırada bitirenler doğrudan küme düşerken, C ligini son sırada bitirenler ise küme düşmemek için play-off oynuyor.
Bu yıl B Ligi'nin ikinci grubunda yer alan Rusya, Ukrayna işgali nedeniyle turnuvalardan men edilince grupta son sıraya yerleştirildi.
Türkiye'nin performansı nasıl?
İlk olarak B Ligi'nde turnuvaya başlayan Türkiye, Kuzey İrlanda'nın lider bitirdiği üçüncü grupta, Danimarka ve Çek Cumhuriyeti'nin ardından grubu dördüncü sırada bitirdi. Ancak format değişikliği nedeniyle Ay Yıldızlılar bu yıl küme düşmedi.
İkinci sezonunda B Ligi'nde mücadele eden Türkiye, Macaristan, Rusya ve Sırbistan'ın ardından grubu dördüncü sırada bitirdi ve C Ligi'ne düştü.
Maçlar ne zaman?
Eylül ayında tamamlanacak maçların ardından yarı finaller 14 ve 15 Haziran 2023'te oynanacak. 18 Haziran'da ise final ve üçüncülük maçı yapılacak.
Galler, Belçika, Hollanda ve Polonya finallere ev sahipliği yapmak için başvuru yaptı.
Ligdeki gruplar şu şekilde:
A Ligi
A1: Fransa, Danimarka, Hırvatistan, Avusturya
A2: İspanya, Portekiz, İsviçre, Çek Cumhuriyeti
A3: İtalya, Almanya, İngiltere, Macaristan
A4: Belçika, Hollanda, Polonya, Galler
B Ligi
B1: Ukrayna, İskoçya, İrlanda Cumhuriyeti, Ermenistan
B2: İzlanda, Rusya*, İsrail, Arnavutluk
B3: Bosna Hersek, Finlandiya, Romanya, Karadağ
B4: İsveç, Norveç, Sırbistan, Slovenya
C Ligi
C1: Türkiye, Lüksemburg, Litvanya, Faroe Adaları
C2: Kuzey İrlanda, Yunanistan, Kosova, Kıbrıs
C3: Slovakya, Belarus, Azerbaycan, Kazakistan
C4: Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Gürcistan, Cebelitarık
D Ligi
D1: Liechtenstein, Moldova, Andorra, Letonya
D2: Malta, Estonya, San Marino