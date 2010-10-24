G. Kore'den zaferle ayrılan Alonso zirvede

Güney Kore Grand Prix'ini zaferle bitiren Ferrari pilotu Fernando Alonso, sezonun bitimine iki yarış kala sürücüler klasmanında ilk sıraya yükseldi.

Red Bull ise sürücüleri ise ilk iki sırada başladıkları yarışı bitiremediler.

McLaren'den Lewis Hamilton'un ikinciliği elde ettiği yarışta takım arkadaşı Jenson Button 12. olurken, Alonso'nun takım arkadaşı Felipe Massa yarışı üçüncü, Mercedes sürücüsü Michael Schumacher ise dördüncü sırada bitirdi.

Güney Kore'de şiddetli yağmur nedeniyle bir süre ertelenen ardından da güvenlik aracı kontrolünde Vettel'in liderliğinde başlayan yarışta, Red Bull'dan ilk fire veren Mark Webber oldu. Kaygan pistte kontrolü kaybeden Webber, 12. turda yarış dışı kalırken, takım arkadaşı Vettel de yarışın sonuna doğru motor arızası nedeniyle pes etmek zorunda kaldı.

Alonso, şimdi Webber'in 11 puan, Hamilton'un da 21 puan önünde.

İspanyol sürücü, aslında hiçbir şeyin değişmediğini belirterek, ''Yeni puan sisteminde gelecek yarışta puan alamazsanız, rakibiniz ise 25 puan alırsa kaybedersiniz'' dedi.

Mark Webber ve Sebastian Vettel'in yarışta şanssızlık yaşadıklarını kaydeden Alonso, ''Son iki yarışta herşey olabilir'' dedi.

Mark Webber ise, geçirdiği kazanın kendi hatasının sonucu olduğunu kabul etti ve yarışını sonlandırmasına neden olduğu Mercedes sürücüsü Nico Rosberg'den de özür diledi.