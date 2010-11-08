F1'de şampiyon son yarışa kaldı

Formula 1'de Brezilya Grand-Prix'ini Red Bull takımı pilotu Sebastian Vettel'in kazanmasının ardından şampiyon sezonun son yarışında belli olacak.

Image caption Vettel Brezilya'da rahatça ilk sırada yer aldı

23 yaşındaki Alman pilot Sebastian Vettel, yarışın başında sürpriz şekilde sıralama turlarında ilk sırada yer alan Nico Hulkenberg'u geçti ve yarış sonuna dek liderliğini korudu.

Brezilya Grand-Prix'inde, Red Bull takımının diğer pilotu Mark Webber ikinci, Ferrari takımı pilotu Fernando Alonso da üçüncü sırada yer aldı.

Bu sonuçla, sezonun son yarışı olan Abu-Dhabi Grand-Prix'i öncesi Fernando Alonso puanını 246'ya çıkardı ve pilotlar klasmanında ilk sıradaki yerini korudu.

Alonso'yu 238 puanla Maek Webber, 231 puanla Sebastian Wettel ve 222 puanla Lewis Hamilton izliyor.

Son yarışta alacağı üçüncülük bile Fernando Alonso'ya şampiyonluk için yetecek.

Red Bull pilotları Mark Webber ve Sebastian Vettel'in şampiyonluk şansları da sürüyor.

McLaren-Mercedes pilotlarından Lewis Hamilton'ın şampiyonluğu mucizelere kalırken, geçen yılın şampiyonu Jenson Button aynı başarıyı tekrarlama şansını yitirdi.

Red Bull markalar şampiyonu

Öte yandan pilotları Sebastian Vettel ve Mark Webber'in Brezilya Grand-Prix'inde ilk iki sırada yer alması sonrası, Red Bull markalar şampiyonluğunu ilan etti.

Red Bull tarihinde ilk kez böylesi bir başarıya imza attı.

Pazar günkü Abu-Dhabi Grand-Prix'i öncesi 469 puanlı Red Bull'u, 421 puanlı McLaren-Mercedes ve 389 puanlı Ferrari izliyor.