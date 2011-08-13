Fenerbahçe'ye darbe üstüne darbe

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Fenerbahçe taraftarının yarın Taksim'de yapacağı yürüyüşe izin verilmedi.

Yürüyüşü provoke edeceği düşünülen 2 kişi gözaltına alındı.

Fenerbahçe taraftarlarından oluşan bir grup, 14 Ağustos Pazar günü Taksim'de, futbolda şike iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Aziz Yıldırım'a destek vermek amacıyla bir yürüyüş planlamıştı.

Ancak İstanbul Valiliği tarafından izin verilmeyen gösterinin iptal edildiği açıklandı.

Bunun ardından da, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bu yürüyüşü provoke etmek için bazı sosyal paylaşım siteleri üzerinden faaliyet gösterdikleri iddia edilen 2 kişiyi gözaltına aldı.

Diğer taraftan şike soruşturmasında girilen belirsizlik Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın tepkisini çekti.

Teknik direktör Aykut Kocaman şike soruşturması kapsamında TFF'nin alacağı kararı bir an önce vermesi gerektiğini söyledi.

Teknik adam oyuncularını psikolojik olarak hazırlama çabası yüzünden fiziksel hazırlıklarını yeterince yapamadıklarını belirtti.

Kocaman 'Soruşturma en çok bizi vurdu. Bu süreç, elimizi kolumuzu bağladı. Ne transfer yapabiliyoruz, ne de takımdan oyuncu gönderebiliyoruz. Artık yeter, yolumuzu çizmek için federasyonun kararını bekliyoruz. Bitsin bu belirsizlik' dedi.

Fenerbahçe mahkemelik

Şike iddialarıyla sarsılan Fenerbahçe bir darbe de tesisleri nedeniyle aldı.

Topuk Yaylası Tesisleri'ni yapan Kagirahşap Yapı Sistemleri, Fenerbahçe hakkında icra işlemi başlattı.

Topuk Yaylası Tesisleri'nin ahşap karkas işlerini yapan Kagirahşap Yapı Sistemleri Ltd Şti., 1 milyon 242 bin 149 lira alacaklarını tahsil edemedikleri gerekçesiyle Fenerbahçe hakkında icra işlemi başlattı.

Sarı-Lacivertliler, Kagirahşap Yapı Sistemleri Ltd Şti. ile sosyal tesislerin yapım işleri için 14 Mayıs 2010 tarihinde eser sözleşmesi imzaladı.

Kagirahşap Yapı Sistemleri, lamine ahşap kolon geçme konstrüksiyon sistemiyle 7 bin metrekarelik ahşap alandan oluşan tesisi tamamlayarak teslim etti. Şirket, Fenerbahçe'ye bir yazı göndererek 1 milyon 242 bin 149 lira alacağının kaldığını belirtti.

İddiaya göre Fenerbahçe Spor Kulübü yetkilileri borçlarının bulunmadığını ileri sürerek istenen parayı ödemedi.

Bunun üzerine Kagirahşap şirketi, İstanbul İcra Mahkemesi'ne başvurarak Fenerbahçe hakkında icra takip işlemi başlattı.

Fenerbahçe ise şirkete karşı tüm ödemelerin yapıldığını ve borcu bulunmadığını belirterek icra işlemine itiraz etti.

Kagirahşap ise İstanbul Ticaret Mahkemesi'ne başvurarak itirazın iptali davası açtı.

Dava önümüzdeki günlerde görülecek.