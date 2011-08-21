Manchester United'ın sahiplerinin 'milyar dolarlık planı'

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Sunday Times gazetesi, Manchester United'ın sahibi ''hisseleri piyasaya açarak 2.5 milyar dolar kazanma planları'' yaptıklarını yazdı.

Manchester United futbol kulübü borç yükünden kurtulmak için şirket hisselerini Asya'da halka arz etmeye hazırlanıyor.

Dünyanın en başarılı futbol kulüplerinden olan Manchester United'ın Singapur borsasında yapılacak halka arz işlemleri için Credit Suisse bankasını görevlendirdiği bildiriliyor.

Amerikalı Glazer ailesinin 2005 yılında kulübün büyük oranda borçlanarak satın alması kulübün taraftarlarını öfkelendirmişti.

Glazerlar'ın Manchester United hisselerini Asya borsalarında satarak büyük gelir elde edebileceklerine dikkat çeken gazeteye göre, piyasaya arz işlemi sırasında yapılacak değerlemeyle kulübün değerinin 4 milyar dolara yakın olması bekleniyor.

Satılacak olan yüzde 25'lik hisse Glazerlar'a 900 milyon doların üzerinde bir nakit akışı sağlanacak.

Bu paranın bir kısmıyla borçlar ödenirken, ellerindeki yüzde 75'lik hisseyle de servetlerinin Manchester United hanesinde 3 milyar dolar yazılmış olacak.

Ancak bazı uzmanlar, geçen yıl 140 milyon dolar zarar eden kulübün piyasaya bu denli ''değerli'' bir şekilde arz edilmesini ise gerçekçi bulmuyor

Glazerlar, kulübü kendi ceplerinden 300 milyon sterlin, yaklaşık 500 milyon dolar harcayıp, 600 milyon sterlin, yani yaklaşık 1 milyar dolar borçlandırarak 1.5 milyar dolara satın almışlardı.

Kısmi hisse satışı kulübün denetiminin Glazer ailesi elinde kalmasını sağlayacağı gibi, kulübün borçlarının ödenmesi için gelir getirmiş olacak.

Kulübün dünya genelindeki 300 milyon taraftarından 190 milyonunun Asya'da olduğu tahmin ediliyor.

Pek çok büyük futbol kulübü de son yıllarda Asya'yı bir gelişme alanı olarak görüyor.